Крупнейший универмаг Петербурга эвакуировали из-за пожара

В одном из самых известных торговых центров Санкт-Петербурга «Дом ленинградской торговли» вспыхнул пожар, сообщает RT.

В петербургском главке МЧС подтвердили, что сообщение о возгорании на Большой Конюшенной улице, 21-23, поступило в 9:40 29 марта. Огонь охватил площадь около 20 квадратных метров на втором этаже магазина. Около 60 человек эвакуировали.

К настоящему времени пожар потушен, жертв и пострадавших нет.

Напомним, 25 марта в торговом центре в Кемерово вспыхнул пожар, в нем погибли 64 человека.