Луцк и еще несколько населенных пунктов Волыни могут быть подтоплены из-за прорыва плотины.

По информации, дамба Хренницкого водохранилища может быть прорвана из-за ветхого состояния. Сейчас на дамбу оказывается дополнительно давление воды из-за таяния снега. Для уменьшения нагрузки на плотину были открыты шлюзы. Вода выпускается в реку Стырь. При этом обслуживаем дамбы частично занимаются местные жители.

Из-за паводков вода достигает максимальной отметки и сдержать ее местным жителям уже не под силу.

В случае прорыва дамбы вода может затопить несколько близлежащих сел и значительную часть Луцка. Местные жители уже сейчас начали самостоятельно укреплять берега.

Embedded video for Крупный украинский город под угрозой затопления из-за прорыва плотины

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