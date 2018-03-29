Крымских нефтетрейдеров признали виновными в картельном сговоре

Суд признал виновными в картельном сговоре пять крымских нефтетрейдеров — «Крым ойл», «Ритейл Юг», «Кедр», «Торговый дом «ТЭС» и «Компания нефтетрейдинг», сообщает ForPost. Читайте по теме

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Как пишет издание, компании вступили в ценовой сговор для поддержания высоких цен на топливо в регионе. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы признало их виновными в картеле ещё в 2016 году. Тогда же нефтетрейдерам выдали предписание прекратить участие в антиконкурентном соглашении.

Кроме того, компании должны были разработать и утвердить порядок формирования цен на нефтепродукты и опубликовать административные запреты на участие в картеле их сотрудников.

Нефтетрейдеры не согласились с решением ФАС и направили иски в суд. В сентябре 2017 года Арбитражный суд Крыма отказал в удовлетворении требований компаний о признании незаконным и отмене решение УФАС о картельном сговоре.

В ноябре 2017 года 21-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Арбитражный суд Центрального округа, куда нефтетрейдеры направили кассационную жалобу, 20 марта 2018 года принял решение оставить без изменений решения предыдущих инстанций.

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