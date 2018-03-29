Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне подтвердили свой роман, появившись вместе на публике

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне

О романе 43-летнего Леонардо ДиКаприо и 20-летней Камилы Морроне заговорили в конце прошлого года — тогда папарацци засняли актера, который покидал дом своей возлюбленной. А на днях влюбленные своим поведением дали понять, что их и в самом деле связывают романтические отношения.

Очевидцы рассказали, что актер и модель шли по улице Лос-Анджелеса, не скрывая своих чувств. Камила держала Лео под руку. Одетые совершенно непримечательно (возможно, пара просто не хотела быть узнанной), ДиКаприо и Морроне отправились на завтрак в один из ресторанов в Западном Голливуде. Прежде чем зайти внутрь, как сообщили инсайдеры, модель нежно поцеловала своего возлюбленного в плечо.

Камила Морроне

ДиКаприо, который свою личную жизнь, как известно, не сильно-то афиширует, на этот раз не просто вышел в свет с новой возлюбленной, но и открыто демонстрировал, что они многим больше, нежели просто друзья. Как говорят инсайдеры, в отношении Камилы он настроен очень серьезно.

Леонардо ДиКаприо