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Mazda покажет свой необычный дебют в Нью-Йорке 


Добавлено: 29 мар 2018 в 04:07, Категория: Технологии
Mazda покажет свой необычный дебют в Нью-Йорке 
На автошоу в Нью-Йорке Mazda обещает кое-что сногсшибательное.

Видеотрансляцию с автошоу, организованную японской компанией, можно будет наблюдать в интернете. По предположениям, ожидается нечто особенное.
Удивительно, что из тизерного ролика, появившегося накануне, мало что понятно о будущем автомобиле. Сквозь камуфляж видны только фара и решетка радиатора. Поэтому очевидно, что японский автопроизводитель готовит публике и экспертам какой-то сюрприз.

Однако некоторые версии все же имеются. Совсем не исключено, что к презентации подготовят новые модификации CX-3 или CX9. Не стоит сбрасывать со счетов возможный дебют Mazda SUV или Mazda6 с приводом 4 х 4.

Последний планирует занять прочную нишу среди американских потребителей. Некоторые эксперты также упоминали о Mazda3, однако все же это маловероятно.
Ожидается, что презентация от Mazda стартует в 19-30 по Гринвичу. Вся трансляция в полном объеме доступна в интернете. Об ее итогах мы обязательно расскажем дополнительно.

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Добавлено: 29 мар 2018 в 04:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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