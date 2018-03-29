Mazda покажет свой необычный дебют в Нью-Йорке 

На автошоу в Нью-Йорке Mazda обещает кое-что сногсшибательное.Видеотрансляцию с автошоу, организованную японской компанией, можно будет наблюдать в интернете. По предположениям, ожидается нечто особенное.Удивительно, что из тизерного ролика, появившегося накануне, мало что понятно о будущем автомобиле. Сквозь камуфляж видны только фара и решетка радиатора. Поэтому очевидно, что японский автопроизводитель готовит публике и экспертам какой-то сюрприз.Однако некоторые версии все же имеются. Совсем не исключено, что к презентации подготовят новые модификации CX-3 или CX9. Не стоит сбрасывать со счетов возможный дебют Mazda SUV или Mazda6 с приводом 4 х 4.Последний планирует занять прочную нишу среди американских потребителей. Некоторые эксперты также упоминали о Mazda3, однако все же это маловероятно.Ожидается, что презентация от Mazda стартует в 19-30 по Гринвичу. Вся трансляция в полном объеме доступна в интернете. Об ее итогах мы обязательно расскажем дополнительно.