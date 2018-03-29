МЧС: Очаг возгорания в «Зимней вишне» находился между этажами

Предварительные результаты пожарно-технической экспертизы в ТЦ «Зимняя вишня» Кемерова говорят о том, что возгорание началось в полости между этажами, где проходил силовой кабель.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на ГУ МЧС по Кемеровской области. Сообщается, что очаг термического воздействия в ТЦ располагался в скрытой полости между третьим и четвертым этажами здания в районе батутного центра. Огонь распространялся по внутрисистемным полостям.

В настоящее время на экспертизу было направлено порядка ста предметов из сгоревшего здания, которые могут помочь установить истину.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Здание полностью сгорело и будет снесено. Жертвами трагедии стали 64 человека. Узнать о том, как помочь семьям погибших при пожаре, можно здесь.