МЧС отчиталось о работе пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

В здании кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» «не сработала ни одна из систем противопожарной защиты», все эвакуационные выходы были закрыты, аварийного освещения не было, говорится в отчете МЧС о тушении пожара.

Там сообщили, что сигнал о пожаре поступил в 16:05 местного времени, а в 16:09 пожарные уже прибыли к центральному входу ТЦ.

«Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь. Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: "Эвакуируйтесь!". Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было, по крайней мере, нас никто из них не встретил, никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их», — сообщил Андрей Бурсин, начальник подразделения, которое первым прибыло на место.

По его словам, пожарные, включая звено газодымозащитной службы «сразу поднялись на четвертый этаж», где началось возгорание.

К тому моменту ориентироваться там было «практически невозможно». «На расстоянии вытянутой руки ничего не видно, очень высокая температура. Шло стремительное распространение огня», — отметил Бурсин.

Пожарный рассказал, что в этот момент 13 посетителей ТЦ находились на крыше, откуда их спасали при помощи подъемных механизмов.

«Одного мужчину живым обнаружило во время разведки звено газодымозащитной службы на четвертом этаже… Еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта», — продолжил он.

Помимо густого дыма и быстрого распространения огня работа осложнялась тем, что в ТЦ находились баллоны, «которые пришлось выносить и охлаждать».

Во время тушения произошел один взрыв.

Пожар произошел в воскресенье 25 марта. Погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

По словам Игоря Вострикова, который потерял во время пожара всю свою семью, из-за того, что не было сигнала о пожаре, в одном из кинозалов, где были, в основном, дети, узнали о возгорании, когда коридор уже заволокло дымом. Тогда какой-то мужчина запер зал, заложил щели и решил дожидаться спасателей, которые так и не прибыли.

Самого мужчину спасли, говорил Востриков. Возможно, речь идет о том, кого, по рассказу Бурсина, обнаружили живым на четвертом этаже.