Мелания Трамп впервые прокомментировала измены мужа

Первая леди США Мелания Трамп фото: Fotobank / GettyImagesВот уже несколько недель в Сети то и дело появляются слухи об изменах президента США своей супруге Мелании Трамп. Одним из наиболее шокирующих стало заявление о том, что уже много лет Дональд Трамп поддерживает роман на стороне с порноактрисой Сторми Дэниелз.Мелания Трамп долгое время молчала и никак не реагировала на информацию касательно своего брака. Однако, терпение первой леди лопнуло, когда журналисты начали впутывать в этот скандал ее 12-летнего сына Бэррона.«Я знаю, что средства массовой информации пользуются спекуляцией и сплетнями, но хотела бы напомнить людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях», — написала в Twitter правая рука Мелании Трамп — Стефани Гришэм, впервые выразив позицию первой леди касательно скандала.Напомним, ранее Джастин Тимберлейк обворовал поклонника.