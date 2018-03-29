Мэр Коломны пообещал рекультивацию свалки в 2019 году

Глава муниципалитета Коломна Денис Лебедев заявил, что рекультивацию полигона твердых бытовых отходов «Воловичи» проведут в 2019 году, сообщает РИАМО.

Напомним, с утра 25 марта продолжается акция протеста местных жителей против завоза мусора из Москвы на местный полигон «Воловичи». Ее участники перекрыли мусоровозам из Москвы дорогу на полигон. 28 марта сотрудники ОМОНа начали задерживать участников акции.

Комментируя задержания протестующих, Лебедев заявил: «Уже пошли действия, которые мешали нормальной жизни и деятельности. Поэтому со стороны УВД было принято решение о наведении порядка на территории силами сотрудников полиции. Сейчас к жителям было обращение со стороны моего зама, на территории было предложение встретиться с людьми в рабочей обстановке».

В ходе этой встречи, по словам главы Коломны, жители высказали условие принимать на полигон только мусор из муниципалитета.

Лебедев заявил: «Сейчас мы прорабатываем дорожную карту по рекультивации этого полигона. В этих дорожных картах прописаны создание дегазации полигона, сбора и утилизации свалочного газа, и программа по очистке фильтрата, который выходит».

«Уже с прошлой недели ведутся все работы, они и до этого проводились, но сейчас они ведутся в большем объеме», — отметил глава Коломны.