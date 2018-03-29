"Мертвая рука" Москвы: российское оружие судного дня насмерть перепугало британцев.

На фоне политического скандала, раздутого Лондоном вокруг причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля, в британской прессе вышла примечательная статья.

Издание Daily Star вдруг напомнило британцам о существовании российского «Периметра» — системы управления ядерным ударом.

На западе полностью автоматический комплекс управления ответным массированным ядерным ударом называют «Мертвая рука». Данная разработка была осуществлена еще во времена холодной войны как последний рубеж защиты от агрессора.

Брюс Блэр, являющийся ведущим экспертом по ядерному вооружению, подчеркнул, что система до сих пор работает и даже подвергается усовершенствованию, сообщает РИА.

Блэр уверен, что «Периметр» значительно снижает риск ядерной войны.

«Мертвая рука» Москвы — это своеобразный гарант мира на планете.

Президент России Владимир Путин, презентуя новое вооружение России в рамках послания Федеральному собранию, подчеркнул, что Российская Федерация никому не угрожает, но готова к полной защите страны в случае нападения извне.