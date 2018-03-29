Меры по делу Скрипаля против России всколыхнули Ирландию: «Это абсолютно постыдная позиция»

Последние новости сегодня – 29 марта. Парламент Ирландии обрушил критику на главу МИД за высылку российского дипломата в связи с делом Скрипаля.

Глава дипведомства Ирландии угодил под жесточайшую критику парламента государства в связи с решением о высылке одного из восемнадцати российских дипломатов. Министра обвинили в подхалимаже перед Лондоном и Евросоюзом.

Ирландские парламентарии назвали это позором и лицемерием. По их словам, Ирландия должна иметь независимую политику и принимать решения основываясь не на подозрениях другой страны, а принимая во внимание доказательства.