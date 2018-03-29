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Минтруд предложил увеличить пособие по безработице с 2019 года


Добавлено: 29 мар 2018 в 20:51, Категория: Новости на сегодня
Минтруд предложил увеличить пособие по безработице с 2019 года

Минтруд России разработал проект федерального закона, которым предлагается увеличить с 2019 года размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице, а также «повысить уровень доступности социальной поддержки» для тех, кто ищет работу.

Об этом говорится в карточке законопроекта, размещенной на портале проектов нормативных актов. Текст документа там не приводится.

Как сообщается в обосновании законопроекта, пособие «является одним из элементов защиты от безработицы и представляет собой гарантию государства по предоставлению социальной поддержки». Однако размеры минимальной и максимальной величин пособия не изменялись с 2009 года, и сейчас это пособие «не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума».


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Добавлено: 29 мар 2018 в 20:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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