Модель и "приемная дочь" Аль Пачино: что мы знаем о новой девушке Леонардо ДиКаприо

Камила Морроне

Сегодня в сети появились фотодоказательства нового романа Леонардо ДиКаприо: папарацци засняли 43-летнего голливудского актера на прогулке с его юной возлюбленной — 20-летней моделью и актрисой Камилой Морроне. Слухи о том, что эти двое встречаются, появились еще пару месяцев назад: Лео и Камилу видели вместе то на одной вечеринке, то другой. Новый год они тоже провели друг с другом, отправившись после в романтическое путешествие. Поначалу к новому увлечению ДиКаприо, который меняет длинноногих блондинок как перчатки, всерьез никто не отнесся. Однако сейчас становится понятно, что отношения влюбленных с каждым днем становятся все крепче: они практически неразлучны и Лео даже представил новую девушку друзьям. Возможно, скоро пара начнет появляться и на красных дорожках. В преддверии этого события решили узнать о Камиле побольше — и обнаружили массу интересного!

Необычная семья: отец — манекенщик, мать — модель и отчим — Аль Пачино

Камила не из "простой семьи". Ее родители родом с Аргентины, где она и родилась. Довольно быстро семья перебралась в США, причем и отец, и мать Камилы работали в шоу-бизнесе: обладающие эффектными внешними данными, она снимались в кино, сериалах и рекламе, пользуясь своей красотой. Невероятных высот на этом поприще они не достигли, но "широко известными в узких кругах" стать смогли.

Отец Камилы Морроно в рекламе Dolce&Gabbana

Мать Камилы Морроне

Свой счастливый билет мать Камилы вытащила в 2007 году, когда познакомилась с Аль Пачино: ей был 30 лет, ему — 66. Люсила Сола к тому моменту год как развелась и была открыта для новых отношений. Высокая брюнетка с обворожительной улыбкой моментально вскружила голову знаменитому актеру — роман развивался стремительно. Разница в возрасте влюбленных не смущала, как и сплетни насчет того, что Люсила просто пользуется богатством и славой голливудской звезды.

Все по своим местам расставило время: в прошлом году влюбленные отметили 10-ю годовщину совместных отношений. Папарацци регулярно ловят их вместе, и свои чувства на публике Аль Пачино и Люсила демонстрировать не стесняются.

Люсила Сола и Аль Пачино

Для дочери Люсилы, которую та родила довольно рано и с которой очень близка, актер стал практически вторым отцом: официально он, конечно, не считается ее отчимом (Аль Пачино, несмотря на свои многочисленные романы, ни разу не был женат и вести под венец Люсилу тоже не торопится), но на теплое и нежное отношение к дочери его любимой женщины это не повлияло.

Камила Морроне, Аль Пачино и Люсила Сола

Именно Аль Пачино, судя по всему, и познакомил Камилу со своим близким приятелем Леонардо ДиКаприо (тот преклоняется перед талантом звезды "Крестного отца"). То, что Лео на 20 с лишним лет старше девушки, в семье Камилы никого не должно было смутить — в конце концов, для них там это обычное дело.

Кстати, Камила не единственный ребенок в семье: у нее есть младший брат, которого девушка просто обожает. Вообще Камила сильно привязана к корням и любит проводить время с многочисленными родственниками. Знаком ли с ними уже ДиКаприо (который, кстати, тоже очень ценит семейные узы) — пока вопрос.

Камила Морроне с мамой

Карьера модели

Принимать участие в различных съемках Камила, с легкой руки родителей, которые варились в этой сфере, начала с ранних лет. Впрочем, способствовали этому не только и не столько связи отца и матери, сколько эффектная внешность. Маленькая Камила с ее белокурыми волосами, большими глазами и очаровательной улыбкой была похожа на ангелочка — ни один агент не мог пройти мимо такого милого ребенка.

Но от повторения судьбы сестер Олсен Камила, конечно, была далека — работой и съемками Люсила дочку не загружала, и та, в общем-то, росла обычным подростком. Пока не превратилась в настоящую секс-бомбу: уже в ее 14 лет было понятно, что Камиле просто на роду написано быть моделью — с такой-то внешностью! Длинные ноги, тонкая талия и пышная грудь, пухлые губы — не девушка, а картинка!

Очень скоро Морроно подписала контракт с одним из самых известных модельных агентств IMG Models с представительствами в Нью-Йорке, Париже, Милане и Лондоне, а позже начала сотрудничать и с базирующимся в Лос-Анджелесе агентством LA Model Management.

Последовали первые рекламные кампании, первые показы и съемки для обложек модных журналов. Дебют на подиуме, правда, состоялся только в 2016 году — Камилла участвовала в показе круизной коллекции Moschino.

Камила Морроне на показе Moschino

Модель успела посотрудничать со многими модными брендами, но самые известные кампании — для Urban Outfitters и PINK by Victoria Secret. Снималась Камила и для различных fashion-изданий, в том числе для Love Magazine и Sports Illustrated, работала с Марио Тестино, а недавно снялась в кампании вместе с Пресли Гербером и бойфрендом Закари Куинто, Майлзом Макмилланом. Однако пока самое большее достижение девушки — обложка турецкого Vogue.

Камила Морроне на обложке Vogue

Успехи Камилы как модели по сравнению с другими звездными манекенщицами пока довольно скромные, но добиться высот в этой области девушка, в общем-то, и не стремится — она хочет покорить мир кино. Да, себя Камила видит именно актрисой, и именно на этом сейчас сосредоточена.

Начинающая актриса

Попасть в Голливуд Камиле, благодаря родителям и Аль Пачино, было гораздо проще, чем многим другим, но поблажек ей все равно никто не делает: на данный момент в активе девушки пока только три фильма.

На большом экране Камила дебютировала в фильме Джеймса Франко "Буковски". Увы, дебют вышел неудачным — просто потому, что работа над картиной была приостановлена из-за проблем с авторскими правами на экранизацию. Следующий фильм до зрителя добрался: в боевике "Жажда смерти" Камила играла эпизодическую роль, зато с самим Брюсом Уиллисом. В прокат лента, кстати, вышла в начале марта.

Камилла Морроно с Брюсом Уиллисом в фильме "Жажда смерти"

Первую же главную роль Камила сыграла в инди-драме "Никогда не возвращайтесь" (Never Goin' Back), которая была представлена на кинофестивале "Сандэнс" в этом году — критики эту ленту встретили довольно тепло.

Камилла Морроно в фильме "Никогда не возвращайтесь"

Никакого специального актерского образования у Камилы пока нет — всему она учится прямо на площадке, а в кадре старается просто быть собой. Самый важный совет девушке, как она считает, дал ее отчим. Получив роль в фильме с Брюсом Уиллисом, Камила была в такой растерянности, что отправилась искать поддержки у Аль Пачино, и тот не подкачал:

Все будет в порядке! Просто играй, что надо, и будь собой. Надо плакать — плачь, не надо — не плачь. Тебе всего 19 лет, никому вообще не будет важно, как ты играешь,

— успокоил актер Камилу.

Социальная жизнь

Камила, конечно же, как и любая приличная модель и актриса, которая идет к славе, очень популярна в Instagram — число ее фолловеров уже перевалило за миллион. Подписчикам нравятся не только модные образы девушки и ее фотографии из самых разных уголков мира (да, Камила много путешествует), но и легкое отношение к жизни, хорошее чувство юмора и идеальное соотношение гламура и непосредственности в ее аккаунте.

Модель умело балансирует между разными сторонами своей жизни, чем и привлекает поклонников: вот она с подружкой Хейли Болдуин на гала-вечере amfAR, а вот уже поедает пиццу вместе с мамой в уютной пижаме. Максимум естественности и минимум агрессивной сексуальности — Камила, как бы говорит нам ее профиль, почти такая же, как и мы. По сравнению с аккаунтами многих других красавиц-моделей (тех же сестер Хадид и Дженнер) Instagram Камилы выглядит на удивление свежо — в этом, видимо, и есть секрет ее популярности.

Что касается друзей, с которыми девушка ходит по вечеринкам, то круг чрезвычайно широк. Поскольку Камила в тусовке вращается уже долго, то она, конечно, давно знакома со всеми, в том числе и с более знаменитыми коллегами, с той же Кайей Гербер, например. Но самые близкие друзья у девушки не из шоу-бизнеса.

Камила Морроне и Хейли Болдуин

Личная жизнь

Камиле всего 20, так что громких романов за ее плечами не так уж и много. Как пишут зарубежные СМИ, в 2013 году она начала встречаться с молодым человеком по имени Джозеф Перес. Эти отношения продлились целых три года. Вскоре после расставания, в 2016-м, Камилу заметили с новым бойфрендом — певцом Fai Kahara. С ним девушка и встречалась до того, как в ее жизни появился ДиКаприо.

Встреча с Леонардо ДиКаприо

Кстати, а как он появился? Этот вопрос волнует многих, но ответа нет ни у кого — одни догадки. Да, вроде бы Камилу и Лео познакомил Аль Пачино, но где и когда? И как вообще начинался этот роман?.. В общем, это тайна, покрытая мраком.

Рискнем предположить, что все завертелось на исходе осени 2017 года — в это время начали появляться первые слухи о романе Лео с "очередной старлеткой". Впервые на публике вместе их увидели в декабре, а дальше понеслось: шопинг в Лос-Анджелесе, день рождения Эллен Дедженерес, прогулки по городу... Кажется, скоро парочка начнет кататься на велосипедах (как Лео делал это с Блейк Лайвли) и заниматься sup-серфингом (как делал это с Тони Гаррн) и вообще чаще радовать папарацци совместными появлениями. Кстати, любопытный факт: лучшего друга Лео, который нередко сопровождает актера на его свиданиях с девушками, Лукаса Хааса, в этот раз рядом с влюбленными что-то не видно.

Сейчас к Камиле приковано повышенное внимание — из-за знаменитого бойфренда. И многим интересно, как красотка воспользуется ситуацией и воспользуется ли вообще. Ждать ли прорыва в кино или исключительно удачного рекламного контракта? Или, может быть, именно этой девушке суждено стать для вечного голливудского холостяка одной-единственной?