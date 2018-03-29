Мозг собаки реагирует на счастливое выражение лица человека

Ученые из Национального автономного университета Мексики в городе Сантьяго-де-Керетаро экспериментально подтвердили, что собаки могут распознавать эмоции по выражению лица человека.

В проведенном ими эксперименте участвовали восемь собак: шесть бордер-колли, один лабрадор и один золотистый ретривер. Собаки были приучены спокойно лежать в сканирующем устройстве, при помощи которого делалась функциональная магнитно-резонансная томография их мозга. В ходе эксперимента собакам показывались фотографии незнакомых людей одного пола с их хозяином (предыдущие исследования показали, что именно в этом случае собака лучше всего опознает эмоции по лицу). Часть фотографий была с нейтральным выражением лица, часть – с радостным. В итоге удалось определить специфическую картину активизации нейронов в височной доле мозга собак и в других частях мозга при разглядывании лица счастливого человека.

Во второй части эксперимента собакам показывали лица с разными эмоциями: счастьем, страхом, гневом, грустью. Реакция собачьего мозга на радостное и счастливое лицо была настолько характерной, что ее научилась распознавать по томограммам система искусственного интеллекта.

Препринт исследования размещен на сайте bioRxiv.org.