Мужчина, потерявший семью в пожаре, рассказал, кто закрыл двери в кинозал (ВИДЕО)

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший на пожаре в «Зимней вишне» трех детей, супругу и сестру, получил доступ к записям камер наблюдения ТРЦ и выяснил, почему двери в один из кинозалов оказались закрыты.

Он записал и выложил в интернете видеообращение, в котором утверждает, что изначально все двери в кинозалы ТРЦ были открыты.

«Люди выбегали, но остались только в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу (из зала — прим. ред.), в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым.

Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли», — сказал Востриков.

Он отметил, что мужчина, закрывший дверь все-таки сумел спастись.

Востриков задался вопросом, почему при тушении пожара не была задействована вертолетная техника, а также высказал недоверие информации, что пожарные прибыли на место вовремя.