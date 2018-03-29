На киношников, снимавших фильм с Уиллисом и Болдуином, подали иск из-за пожара

Накануне в Нью-Йорке состоялись похороны пожарного, который погиб при исполнении своих профессиональных обязанностей, сражаясь с огнем в охваченном пожаром здании, где проходили съемки нового фильма Эдварда Нортона. Теперь на киношников, которых возглавляет Нортон, еще и подали в суд из-за того самого пожара.Истцы — Эрика и Джордж Крус, жильцы (теперь уже бывшие) сгоревшего дома. Они заявляют, что их не оповестили о пожаре, из-за которого они лишились своего имущества.Пожар начался в подвале дома, где проходили съемки, и несмотря на то, что киношники тут же вызвали огнеборцев, успел быстро распространиться, превратившись в реальную проблему — возгоранию была присвоена высшая категория сложности. Работавший на месте 37-летний пожарный Майкл Дэвидсон был отрезан огнем от своей команды и погиб.Фильм, при съемках которого произошла трагедия, называется "Сиротский Бруклин". Это вторая режиссерская работа Эдварда Нортона, который известен в первую очередь как актер (вспоминаем, например, картины "Бойцовский клуб", "Американская история X" и "Иллюзионист").Известно, что в фильме Нортона засветятся такие звезды, как Брюс Уиллис, Алек Болдуин и Уиллем Дефо.