На киношников, снимавших фильм с Уиллисом и Болдуином, подали иск из-за пожара

Показать меню
Актуально
Fox перенесла даты премьер «Люди Икс: Темный Феникс» и «Новые мутанты» - 15:07 Fox перенесла даты премьер «Люди Икс: Темный Феникс» и «Новые мутанты» Блогеры поднимают себе рейтинги за счет трагедии в Кемерово - 15:14 Блогеры поднимают себе рейтинги за счет трагедии в Кемерово Ответ будет решительным: в РФ отреагировали на высылку дипломатов и Украины - 15:37 Ответ будет решительным: в РФ отреагировали на высылку дипломатов и Украины В Думу поступил президентский законопроект о судебной реформе - 15:43 В Думу поступил президентский законопроект о судебной реформе Twitter запретил рекламу криптовалют - 15:44 Twitter запретил рекламу криптовалют Несколько регионов объявили траур после пожара в Кемерово - 15:44 Несколько регионов объявили траур после пожара в Кемерово Ирландия объявила о высылке российского дипломата - 15:45 Ирландия объявила о высылке российского дипломата УЕФА изменил регламент еврокубков - 15:45 УЕФА изменил регламент еврокубков Борис Джонсон объяснил солидарную высылку российских дипломатов - 15:45 Борис Джонсон объяснил солидарную высылку российских дипломатов Кличко поручил проверить киевские ТРЦ из-за пожара в Кемерово - 16:02 Кличко поручил проверить киевские ТРЦ из-за пожара в Кемерово Расчеты БЛА и артиллеристы десантно-штурмового соединения ВДВ провели - 16:07 Расчеты БЛА и артиллеристы десантно-штурмового соединения ВДВ провели тренировку по взаимодействию Алина Загитова ревела навзрыд перед сдачей допинга - 16:15 Алина Загитова ревела навзрыд перед сдачей допинга Командующий рассказал о подготовке Украиной операции Объединенных сил на - 16:21 Командующий рассказал о подготовке Украиной операции Объединенных сил на Донбассе (ВИДЕО) Xiaomi представил шикарный ответ iPhone и Samsung за меньшие деньги - 16:28 Xiaomi представил шикарный ответ iPhone и Samsung за меньшие деньги Почти половина украинцев против запрета российских СМИ и соцсетей — Опрос - 16:30 Почти половина украинцев против запрета российских СМИ и соцсетей — Опрос Группы спецназа ЮВО ночью десантировались в труднодоступные районы Адыгеи - 16:44 Группы спецназа ЮВО ночью десантировались в труднодоступные районы Адыгеи Телеканалы и кинотеатры изменили программу в день траура - 16:50 Телеканалы и кинотеатры изменили программу в день траура
» » На киношников, снимавших фильм с Уиллисом и Болдуином, подали иск из-за пожара

На киношников, снимавших фильм с Уиллисом и Болдуином, подали иск из-за пожара


Добавлено: 29 мар 2018 в 14:56, Категория: Шоу-бизнес
На киношников, снимавших фильм с Уиллисом и Болдуином, подали иск из-за пожара

Накануне в Нью-Йорке состоялись похороны пожарного, который погиб при исполнении своих профессиональных обязанностей, сражаясь с огнем в охваченном пожаром здании, где проходили съемки нового фильма Эдварда Нортона. Теперь на киношников, которых возглавляет Нортон, еще и подали в суд из-за того самого пожара.
 
Истцы — Эрика и Джордж Крус, жильцы (теперь уже бывшие) сгоревшего дома. Они заявляют, что их не оповестили о пожаре, из-за которого они лишились своего имущества.
 
Пожар начался в подвале дома, где проходили съемки, и несмотря на то, что киношники тут же вызвали огнеборцев, успел быстро распространиться, превратившись в реальную проблему — возгоранию была присвоена высшая категория сложности. Работавший на месте 37-летний пожарный Майкл Дэвидсон был отрезан огнем от своей команды и погиб.
 
Фильм, при съемках которого произошла трагедия, называется "Сиротский Бруклин". Это вторая режиссерская работа Эдварда Нортона, который известен в первую очередь как актер (вспоминаем, например, картины "Бойцовский клуб", "Американская история X" и "Иллюзионист").
 
Известно, что в фильме Нортона засветятся такие звезды, как Брюс Уиллис, Алек Болдуин и Уиллем Дефо.

Материалы по теме:

При пожаре на юго-востоке Москвы погиб человек
В Астрахани пожилой мужчина погиб при пожаре в жилом доме
В Татарстане при пожаре погиб 3-летний ребенок
В Ростовской области в Аксайском районе в пожаре погиб хозяин дома
Добавлено: 29 мар 2018 в 14:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Подразделения РХБ защиты ЮВО укрыли военные объекты на площади 5 кв. км в рамках лагерного сбора

Подразделения РХБ защиты ЮВО укрыли военные объекты на площади 5 кв. км в рамках лагерного сбора

Величкин: клубы Востока будут в финале, если в КХЛ введут перекрестный плей-офф

Величкин: клубы Востока будут в финале, если в КХЛ введут перекрестный плей-офф

Левин рассказал о законодательной работе по внедрению цифровых технологий

Левин рассказал о законодательной работе по внедрению цифровых технологий

Высокие технологии в Украине: создан первый беспилотный автомобиль

Высокие технологии в Украине: создан первый беспилотный автомобиль

Новости России
еще новости
Кремль следит за заявлениями о возможном запрете на продажу евробондов РФ в Лондоне

Кремль следит за заявлениями о возможном запрете на продажу евробондов РФ в Лондоне

Песков сообщил о продолжении подготовки майского визита Макрона в РФ

Песков сообщил о продолжении подготовки майского визита Макрона в РФ

Очнись, Россия! Содом и Запад внутри нас

Очнись, Россия! Содом и Запад внутри нас

В аэропорту Якутска самолет приземлился с выключенным двигателем

В аэропорту Якутска самолет приземлился с выключенным двигателем

Новости шоу-бизнеса
еще новости
На киношников, снимавших фильм с Уиллисом и Болдуином, подали иск из-за пожара

На киношников, снимавших фильм с Уиллисом и Болдуином, подали иск из-за пожара

В кругу семьи: Джереми Микс представил Хлою Грин своим родителям

В кругу семьи: Джереми Микс представил Хлою Грин своим родителям

Катя Колисниченко наслаждается красотой природы в Ялте

Катя Колисниченко наслаждается красотой природы в Ялте

Дублинский кинофестиваль откроет фильм российского продюсера о Великом Ирландском Голоде

Дублинский кинофестиваль откроет фильм российского продюсера о Великом Ирландском Голоде

Новости политики
еще новости
Гаспарян поддержал дело против заявившего о «сотнях погибших» в Кемерово пранкера

Гаспарян поддержал дело против заявившего о «сотнях погибших» в Кемерово пранкера

Мелания Трамп впервые прокомментировала измены мужа

Мелания Трамп впервые прокомментировала измены мужа

Нефтяные зубы Вашингтона вот-вот будут выбиты

Нефтяные зубы Вашингтона вот-вот будут выбиты

Польский политолог назвал пути улучшения отношений с Украиной

Польский политолог назвал пути улучшения отношений с Украиной

Новости экономики
еще новости
Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

США отказались «кормить» ООН

США отказались «кормить» ООН

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Новости общества
еще новости
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье приступили к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье приступили к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

Британия пересмотрит 700 виз российских олигархов

Британия пересмотрит 700 виз российских олигархов

В ходе учения проведено массовое десантирование более 1000 военнослужащих и 24 боевых машин Тульского соединения ВДВ

В ходе учения проведено массовое десантирование более 1000 военнослужащих и 24 боевых машин Тульского соединения ВДВ

Собственник ТРЦ «Зимняя вишня» перечислил 192 млн руб. для оказания помощи семьям погибших

Собственник ТРЦ «Зимняя вишня» перечислил 192 млн руб. для оказания помощи семьям погибших

Происшествия
еще новости
Двое мужчин из Таджикистана спасли десятки человек во время пожара в «Зимней вишне»

Двое мужчин из Таджикистана спасли десятки человек во время пожара в «Зимней вишне»

В США автомобиль протаранил толпу людей, есть жертвы

В США автомобиль протаранил толпу людей, есть жертвы

Из-за возгорания в ТРК на северо-востоке Москвы эвакуированы 270 человек

Из-за возгорания в ТРК на северо-востоке Москвы эвакуированы 270 человек

В Грозном произошел жуткий пожар на крыше жилой многоэтажки

В Грозном произошел жуткий пожар на крыше жилой многоэтажки

Новости Украины
еще новости
В ГПСУ назвали особенности очередного «гумконвоя» России

В ГПСУ назвали особенности очередного «гумконвоя» России

В МИД РФ озвучили «страшную месть» США за высылку дипломатов

В МИД РФ озвучили «страшную месть» США за высылку дипломатов

Красный Крест отправил в ОРДЛО 120 тонн гуманитарки

Красный Крест отправил в ОРДЛО 120 тонн гуманитарки

В сети выложили фото уничтожения авто боевиков в Донбассе

В сети выложили фото уничтожения авто боевиков в Донбассе

Мировые новости
еще новости
СК назвал основную версию пожара в Кемерово

СК назвал основную версию пожара в Кемерово

Семь симптомов, свидетельствующих о том, что вам срочно нужно проверить печень

Семь симптомов, свидетельствующих о том, что вам срочно нужно проверить печень

Ученые назвали самые вредные электронные сигареты

Ученые назвали самые вредные электронные сигареты

Неожиданный гость: в Государственный музей Нью-Йорка забрался койот (ФОТО)

Неожиданный гость: в Государственный музей Нью-Йорка забрался койот (ФОТО)




Лента новостей
Мозг собаки реагирует на счастливое выражение лица человека - 14:22 Мозг собаки реагирует на счастливое выражение лица человекаВ ГПСУ назвали особенности очередного «гумконвоя» России - 14:09 В ГПСУ назвали особенности очередного «гумконвоя» РоссииОсобенности натурального постельного белья из бязи - 14:08 Особенности натурального постельного белья из бязиКатя Колисниченко наслаждается красотой природы в Ялте - 13:42 Катя Колисниченко наслаждается красотой природы в ЯлтеИнфляция в России упадет до рекордного минимума - 13:37 Инфляция в России упадет до рекордного минимумаВ США представили новое поколение Subaru Forester  - 13:35 В США представили новое поколение Subaru Forester Кремль следит за заявлениями о возможном запрете на продажу евробондов РФ в Лондоне - 13:30 Кремль следит за заявлениями о возможном запрете на продажу евробондов РФ в ЛондонеДублинский кинофестиваль откроет фильм российского продюсера о Великом Ирландском Голоде - 13:28 Дублинский кинофестиваль откроет фильм российского продюсера о Великом Ирландском ГолодеДвое мужчин из Таджикистана спасли десятки человек во время пожара в «Зимней вишне» - 13:16 Двое мужчин из Таджикистана спасли десятки человек во время пожара в «Зимней вишне»Журналистка Мегин Келли поддержала порнозвезду Сторми Дэниелс в деле Трампа и пожаловалась на угрозы - 12:56 Журналистка Мегин Келли поддержала порнозвезду Сторми Дэниелс в деле Трампа и пожаловалась на угрозыШляхтин: контракт Вдовина с "Ладой" завершен, Аболс вряд ли нужен команде в ВХЛ - 12:44 Шляхтин: контракт Вдовина с Песков сообщил о продолжении подготовки майского визита Макрона в РФ - 12:37 Песков сообщил о продолжении подготовки майского визита Макрона в РФПосол США в Москве допустил арест российских активов - 12:36 Посол США в Москве допустил арест российских активовРоссийский космонавт отправится к МКС на корабле SpaceX - 12:35 Российский космонавт отправится к МКС на корабле SpaceX
Последние новости
Создатель Telegram назвал причину сбоя - 15:04 Создатель Telegram назвал причину сбоя Во Франции задержан пытавшийся сбить военных водитель - 15:03 Во Франции задержан пытавшийся сбить военных водитель Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев колонии - 15:03 Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев колонии Трое пропавших без вести при пожаре в Кемерово оказались живы - 15:03 Трое пропавших без вести при пожаре в Кемерово оказались живы Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» решил вернуться в Россию - 15:03 Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» решил вернуться в Россию В Кремле назвали действия Великобритании непредсказуемыми - 15:02 В Кремле назвали действия Великобритании непредсказуемыми На киношников, снимавших фильм с Уиллисом и Болдуином, подали иск из-за пожара - 14:56 На киношников, снимавших фильм с Уиллисом и Болдуином, подали иск из-за пожара В кругу семьи: Джереми Микс представил Хлою Грин своим родителям - 14:35 В кругу семьи: Джереми Микс представил Хлою Грин своим родителям В Оперативной группе российских войск в Приднестровье приступили к переводу вооружения и военной - 14:30 В Оперативной группе российских войск в Приднестровье приступили к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации «Роснано» впервые в истории выплатит дивиденды - 14:24 «Роснано» впервые в истории выплатит дивиденды Олега Анофриева похоронят в Одинцовском районе Подмосковья - 14:24 Олега Анофриева похоронят в Одинцовском районе Подмосковья Роскомнадзор заявил о непричастности к сбою Telegram - 14:23 Роскомнадзор заявил о непричастности к сбою Telegram Источник в МЧС назвал очаг возгорания в «Зимней вишне» - 14:23 Источник в МЧС назвал очаг возгорания в «Зимней вишне»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"