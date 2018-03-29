На месте ТЦ «Зимняя вишня» может появиться сквер с часовней

На месте сгоревшего в Кемерово торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» может появиться сквер с часовней. Об этом рассказал мэр Кемерово Илья Середюк, сообщается на сайте городской администрации.

«С первого дня ко мне во время всех встреч обращаются люди с просьбой увековечить память погибших, предлагают построить часовню, создать сквер, установить памятник», — заявил градоначальник.

Пожар на четвертом этаже «Зимней вишни» произошел в воскресенье 25 марта. В результате погибли 64 человека, из них 41 несовершеннолетний. По делу о пожаре проходят пять человек — руководство ТЦ и пожарной охраны центра. Также проверяются действия пожарных и полиции во время ЧП.