На съемки конкурента «Игры престолов» потратят $1 млрд

Компания Amazon, с недавних пор сконцентрировавшаяся на развитии собственного потокового видеосервиса, отчаянно пытается догнать и перегнать конкурентов, вкладывая колоссальные средства в производство новых сериалов. Одним из "китов", на которых планируют построить свою стриминг-империю боссы "Амазона", станет сериал, основанный на популярном в Китае цикле романов "Задача трех тел".Стоимость этого проекта, как стало известно накануне, составит один миллиард американских долларов. Если соответствующая информация окажется правдивой, то перед нами один из самых дорогих тв-проектов в истории.Один миллиард долларов — сумма, безусловно, весьма и весьма внушительная, поэтому многие эксперты сомневаются в том, что "Амазону" удастся отбить вложенные средства в полном объеме. Тем более, что речь идет о сериале по мотивам популярного исключительно в Китае романа. Впрочем, даже один только китайский рынок, учитывая его 1.3-миллиардную аудиторию, уже стоит многого.Недавно, кстати, Amazon анонсировала еще один довольно дорогой сериал — проект по мотивам "Властелина колец", стоимость которого составит полмиллиарда долларов. В общем, Amazon, как видим, любыми средствами стремится обзавестись собственным сериалом, не уступающим по популярности, скажем, "Игре престолов".