На съемки конкурента «Игры престолов» потратят $1 млрд

Компания Amazon, с недавних пор сконцентрировавшаяся на развитии собственного потокового видеосервиса, отчаянно пытается догнать и перегнать конкурентов, вкладывая колоссальные средства в производство новых сериалов. Одним из "китов", на которых планируют построить свою стриминг-империю боссы "Амазона", станет сериал, основанный на популярном в Китае цикле романов "Задача трех тел".
Стоимость этого проекта, как стало известно накануне, составит один миллиард американских долларов. Если соответствующая информация окажется правдивой, то перед нами один из самых дорогих тв-проектов в истории.
Один миллиард долларов — сумма, безусловно, весьма и весьма внушительная, поэтому многие эксперты сомневаются в том, что "Амазону" удастся отбить вложенные средства в полном объеме. Тем более, что речь идет о сериале по мотивам популярного исключительно в Китае романа. Впрочем, даже один только китайский рынок, учитывая его 1.3-миллиардную аудиторию, уже стоит многого.
Недавно, кстати, Amazon анонсировала еще один довольно дорогой сериал — проект по мотивам "Властелина колец", стоимость которого составит полмиллиарда долларов. В общем, Amazon, как видим, любыми средствами стремится обзавестись собственным сериалом, не уступающим по популярности, скажем, "Игре престолов".