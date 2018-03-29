Неожиданный гость: в Государственный музей Нью-Йорка забрался койот (ФОТО)

Неожиданный четвероногий посетитель был обнаружен в Государственном музее Нью-Йорка в Олбани. Дикий койот расположился на наружной антресоли четвертого этажа учреждения. Как он туда попал — остается загадкой.Об этом сообщает издание New York Daily News.Администрация музея обратилась за помощью в полицию. Прибывшие стражи порядка вместе с ветеринарами усыпили животное, выстрелив него транквилизатором, после чего отвезли в лабораторию для проведения анализов.Работники музея предполагают, что койот мог пробраться в здание по подземному ходу, который ведет к Капитолийскому холму.Государственный музей Нью-Йорка часто посещают группы туристов и школьников. Здесь представлены экспонаты, связанные с историей и природой штата, в т. ч. чучела представителей местной фауны: койотов, лисиц и волков.В этом году койоты стали часто досаждать жителям Нью-Йорка. Так, в округе Уэстчестер в феврале было зарегистрировано несколько нападений койота (одного и того же или разных, пока неизвестно). Животное нападало на людей с собаками — один пес погиб, пострадавших госпитализировали.