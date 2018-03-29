Неприглашенные родственники Меган Маркл собираются прилететь на свадьбу с принцем

Казалось бы, подготовка к свадьбе проходит идеально: торт выбрали, гостей пригласили…но кое-что пошло не так с последним и Меган из-за этого не спит ночами. Свадьба состоится уже 19 мая, а гости, которых Маркл не приглашала, решили приехать на торжество.



У издания Us Weekly появилась информация от инсайдеров, которая гласит, что некие родственники Меган по линии отца, с которыми у нее не заладились отношения, собираются появится на свадьбе бывшей актрисы и принца Гарри. Речь идет о сводной сестре Маркл Саманте Грант, племяннике Тайлере Дули (сыне сводного брата Меган Томаса Маркла-младшего) и его матери Трейси. «Меган беспокоится о некоторых членах своей семьи. Она не разговаривала с ними годами… Она потеряла сон из-за родственников, которые обманули ее. Из-за них она больше всего переживала после помолвки,» – рассказал инсайдер.

Действительно, отношения со сводной сестрой у нее не выдались. Саманта Грант раннее заявляла, что намерена написать книгу под названием «Дневники сестры принцессы-выскочки» и публично ругала Меган на своей странице в Twitter. Сводная сестра, как и некоторые другие родственники, не оставила без внимания комментарий принца о знакомстве Маркл с королевской семьей. Гарри сказал, что у его возлюбленной теперь появилась семья, которой раньше никогда не было.



Источник из окружения жениха и невесты утверждает, что Меган пытается расслабиться в преддверии свадьбы и не обращать внимания на семейные конфликты. Действительно, а чего переживать? Ведь к Меган питает симпатию сама королева Британии. «Источники, с которыми я общалась, говорили, что она с самого начала чувствовала, что Меган сыграет положительную роль в жизни принца Гарри, что она сделает его очень счастливым и всегда будет оказывать ему поддержку», — рассказала писательница.

Королеве настолько понравилась невеста внука, что та даже не против изменений, к которым прибегли вовремя подготовки свадьбы Меган и Гарри. Они идут наперекор традициям, а бабушка и не против. «У нее с младшим внуком всегда была особая связь. Она в восторге от того, что он наконец женится. Она сказала паре: «Это ваша свадьба, ваш день. Планируйте ее так, как хотите», — добавила Николь.

До публикации этой информации, раннее королева уже давала согласие на свадьбу внука и бывшей актрисы. Букингемский дворец представил обществу официальное сообщение Ее Величества, в котором та дает соглашение на брак своего внука и звезды сериала «Форс-мажоры»: «Я выражаю свое согласие на брак своего самого любимого внука принца Гарри Чарльза Альберта Дэвида Уэльского и Рэйчел Меган Маркл. Это согласие должно быть скреплено Большой Печатью и внесено в записи Тайного совета,» — заявила королева в своем сообщение, которое она направила Тайному совету. Похожее заявление Елизавета II делала и перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.