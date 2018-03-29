«Нет никакого оправдания российскому ответу», — Госдеп возмущен высылкой дипломатов США из РФ 

Россия не заинтересована в диалоге с США, высылка американских дипломатов и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге является «неоправданным шагом», заявила на брифинге официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

По ее словам, действия Москвы демонстрируют то, что «Россия не заинтересована в диалоге по вопросам, которые имеют значение, между нашими двумя странами».