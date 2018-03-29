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» » «Нет никакого оправдания российскому ответу», — Госдеп возмущен высылкой дипломатов США из РФ 

«Нет никакого оправдания российскому ответу», — Госдеп возмущен высылкой дипломатов США из РФ 


Добавлено: 29 мар 2018 в 23:00, Категория: Новости на сегодня
«Нет никакого оправдания российскому ответу», — Госдеп возмущен высылкой дипломатов США из РФ 

Россия не заинтересована в диалоге с США, высылка американских дипломатов и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге является «неоправданным шагом», заявила на брифинге официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

По ее словам, действия Москвы демонстрируют то, что «Россия не заинтересована в диалоге по вопросам, которые имеют значение, между нашими двумя странами».

«Я хочу вам напомнить, что нет никакого оправдания российскому ответу. Наши действия были мотивированы атакой на британского гражданина и его дочь», — заявила журналистам Науэрт.


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Добавлено: 29 мар 2018 в 23:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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