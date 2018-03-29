Обвинение запросило 15 лет колонии для полковника СК Максименко

Обвинение просит суд приговорить бывшего главу управления собственной безопасности СК Михаила Максименко к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил его адвокат Андрей Гривцов.

26 марта Максименко дал показания в суде, полностью отрицая вину.

По версии следствия, Максименко, его заместитель Александр Ламонов и бывший заместитель главы столичного главка СК Денис Никандров получили взятку в 500 тысяч долларов от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение его соратника Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.

Все трое были арестованы летом 2016 года. Ламонов и Никандров пошли на сделку со следствием. Максименко утверждает, что они его оговорили.

Ранее сегодня суд вынес приговор Калашову и Кочуйкову, признав их виновными в вымогательстве в составе банды.

Шакро Молодой приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима, Итальянец получил 8 лет и 10 месяцев колонии.