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Очнись, Россия! Содом и Запад внутри нас


Добавлено: 29 мар 2018 в 12:14, Категория: Россия
Очнись, Россия! Содом и Запад внутри нас

Русь многострадальная… Плачет Русь. Плачет и плачет. Столько трагедий, столько несправедливости, столько подлости по отношению к народу нашему русскому. Сейчас Россия оплакивает трагедию в Кемерове. И по всей стране плачут, несут цветы и плюшевые игрушки. И говорят, говорят, говорят об этой трагедии. А ведь никому не нужен этот поток нашей болтовни. Ни живым, ни тем более тем, кто ушел в мир иной. Нужна молитва. Тихая молитва в храме. Зачем вы несете эти игрушки? Душам, ушедшим на небеса, нужна молитва ко Христу. Как никогда сейчас всем нам нужна молитва. Но мы какие-то растерянные, отупевшие от горя и от собственных разговоров о горе. Растерян, духовно расслаблен, уныл наш народ. А был бы не уныл, так и не было бы среди нас каких-то блогеров, кощунствующих над трагедией. Не было бы волоколамских свалок и «экологов» с белыми бантами. Не было бы макаревичей и абрамовичей. Не было бы торгово-развлекательных центров с их владельцами…

…Высылают наших дипломатов. Говорят очень грубые и оскорбительные слова в наш адрес. Как только ни унижают сегодня Россию! «Монстр из морских глубин» - это американские потомки гопников, уголовников и бесноватых сектантов так говорят о нашей стране. Нас травят представители Запада. Травят, как травили они скрипалей и любого, кто не соответствует простым античеловеческим стандартам.

Каждое слово, которое раздается сегодня на официальном уровне с Запада, – это яд. Россию поливают ядом. Вы скажете, что в США и Великобритании много хороших людей и не надо «обо всех плохо говорить». Да, но тогда пусть хорошие американцы, британцы, французы, немцы борются с античеловеческой политикой своих правительств. В фашистской Германии были антифашисты и они боролись с гитлеровцами. Однако пока большинство американцев поддерживает политику Вашингтона. И большинство британцев поддерживает гнусные дела официального Лондона.

И сколько в нашей стране тех, кто поддерживает Запад. Словами и делами. Что это мы выдумали, что у нас либералы всякое зло чинят? Нет никаких либералов. Есть просто те, кто ненавидит истинную Россию, Русь Христову. Есть те, кто покрывается бородавками от одного взгляда на православный Крест. И хоть либерал, хоть коммунист, хоть националист… Если от Креста корежит, если на Христа и Православие лает и от Православия бежит, как черт от ладана – так это и есть враг России. Из Православия Русь выросла, Православием и держится.

А ведь от Православия бегут и те, кто сегодня пытается вносить в сердца людей какую-то странную информационную жижу, лукаво именуемую «христианством». Разве не понимаем мы, о ком идет речь? Да все всё прекрасно понимают. Вон, недавно одна баба покощунствовала, какую-то ахинею в соцсетях антихристианскую написала. А потом заявляет, что она «православная». А другой православный, обладающий большими медийными возможностями, ее оправдывает, мол, ничего страшного не случилось. Ну, значит, она так видит, значит, это ее право.

И таких у нас, «имеющих право» Бога и Царя поносить, очень-очень много. Имеют они право на грех, на разврат и на оскотинивание. Собчак недавно чуть президентом страны не стала.

Но неужели в этом виноват наш внешний Запад? Неужели только Тереза Мэй виновата в том, что в России богохульные выставки и спектакли показывают? Неужели один Бжезинский виноват в том, что мордатый владелец торгового комплекса, считающий себя православным, сто рублей на храм пожертвовать не может? Кто виноват, что он на храм как на архитектурную достопримечательность окурком, зажатым в пальцах, показывает? Или Сорос так сделал, что молодые родители вместо Литургии ведут своих детей в воскресенье в торгово-развлекательные центры?

Наблюдал во Владивостоке картину, как мамы и папы стоят в очереди, чтобы ребеночка в английский детский лагерь запихнуть. Ничего, что ребеночек там станет лояльным ко всем грехам содомским. Лишь бы лагерь был английским.

Запад – США, Британия, Франция, Германия и все, кто следует их курсом, - наш враг. Всегда они были нашими врагами в своих ценностях, убеждениях. Но ведь этот Запад внутри нас. Давайте введем санкции в отношении нашего внутреннего Запада.

И давайте закроем не одно, а все генконсульства США в России. Почему только в Питере? А во Владивостоке? Там сидят штатные сотрудники ЦРУ. Ну, так пинка им хорошего! Не должно их быть в России. Никакими хитростями и тонкостями дипломатическими их пребывание здесь нельзя оправдать. Американцам, британцам и носителям их идей должно быть очень некомфортно в России.

Какой-то пень из Лозанны написал книгу о нашей Сибири и Арктике. Книга никакой критики не выдерживает. Сплошная ложь историческая и дилетантизм. Но этот пень убеждает нас, что Россия вместе с Западом должна осваивать Арктику. Так Западу будет хорошо. Этот пень в Лозанне числится целым профессором и возит своих студентов на практику в Россию, в Арктику. А замечательная газета «Культура» берет интервью у этого профессора швейцарского, где он с высоты своего старого пня вещает нам о том, как на самом деле правильно распорядиться Сибирью и Русской Арктикой. И мы распоряжаемся именно так, как швейцарский пень посоветовал. Создаем Арктический совет и по-братски делим на всех. Так в России идет борьба с западными ценностями.

У нас толпы протестантов вольготно живут и миссионерствуют в стране. Пятидесятники в Приморье заселяют самые ключевые в стратегическом отношении территории. Любопытно, что носители американских протестантских идей в Приморском крае уверенно селятся в районах, близлежащих у Корейского полуострова. Зачем? И при этом эти люди боготворят США и полностью разделяют их «национальные» интересы.

Зачем нам в России эти люди? Пусть едут к своим учителям и покровителям.

И доколе мы будем плакать и всхлипывать? Доколе будем вести дискуссии с теми, кто воюет со Христом, кто поносит Россию? Доколе мы будем дискутировать с этими жуками, порхающими над зловонными цветками, что растут на ядовитых полях Терезы Мэй и быдловатых политиков США?

Очнись, Россия! Вытри слезы! Пусть плачет враг, окопавшийся на твоей земле! Как только обратимся мы ко Христу, все встанет на свои места. Мы не поведем своих детей веселиться в торгово-развлекательных комплексах. Мы не отдадим своих детей в обучение официальным представителям Содома. Мы не пустим детей в соцсети и сами не пойдем в них. Мы не будем смотреть «порноматильду» и жевать попкорн. Мы не будем похожими на бомжей из африканских кварталов американских городов.

Мы проснемся, мы протрезвеем. Мы осеним себя Крестным знамением. Помолимся Богу, Его Пречистой Матери и Всем Святым. Мы возьмем в руки Крест и Сим победим. Мы пойдем за Христом.

Долго мы находились в плену «египетском», в плену западном, американском, британском, содомском… Доколе мы будем блуждать по пустыне духовной? Народ русский, народ великий, народ Христов! Пора нам возвращаться на Родину нашу! В славную и непобедимую, родную и любимую Святую Русь.

Игорь Анатольевич Романов, Центр церковно-государственных отношений «Берег Рус»


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Добавлено: 29 мар 2018 в 12:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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