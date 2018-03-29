Олега Анофриева похоронят в Одинцовском районе Подмосковья

Народного артиста России Олега Анофриева похоронят 30 марта на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила дочь артиста Мария Анофриева.

По ее словам, «отец завещал похоронить его рядом с домом, где он жил, это Московская область, Одинцовский район».

Прощание с актером пройдет в Москве, в морге Центральной клинической больницы управделами президента. Оно начнется в 10:00 мск.

Олег Анофриев скончался накануне в возрасте 87 лет. Он снялся в фильмах «Человек с бульвара капуцинов», «Гардемарины, вперед!», «Сказка о потерянном времени», «Будьте моим мужем» и других. Артист также озвучил множество советских мультфильмов, среди которых «Бременские музыканты», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Отважный Робин Гуд».