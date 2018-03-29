Песков назвал данью моде обвинения Слуцкого в домогательствах

Обвинения в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах к журналисткам выглядят «как дань моде», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Чуть-чуть тут есть какая-то дань моде. Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке», — приводит его слова Русская служба BBC.

При этом Песков говорил только об одной журналистке, хотя депутата открыто обвинили в домогательствах три сотрудницы СМИ.

«Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку — она где была, чего она терпела?.. Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике?» — задавался вопросами Песков, выступая на ток-шоу «В точку» в Высшей школе экономики.

По его словам, это напоминает ситуацию с голливудскими звездами, которые добились своего положения, сделав «многое, что не подобает понятию чести и достоинства».

«Они заработали сотни миллионов долларов, и по истечении 10 лет они говорят, что [продюсер Харви] Вайнштейн плохой», — добавил пресс-секретарь.

«Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть грубо говорю, но она называется проститутка», — считает Песков.

Из-за отсутствия реакции Госдумы на обвинения Слуцкого в сексуальных домогательствах 30 СМИ объявили бойкот Думе или лично Слуцкому. Своих журналистов из нижней палаты, в частности, отозвал холдинг РБК и телеканал «Дождь».