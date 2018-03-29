Песков объяснил отказ Путина выходить на митинг в Кемерово

Президент России Владимир Путин во время визита в Кемерово не вышел к толпе местных жителей, так как там не было с кем «предметно поговорить». Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Русская служба BBC.

Стихийный митинг собрался в Кемерово 27 марта, на второй день после страшного пожара в местном ТЦ «Зимняя вишня». Жители, среди которых были и родственники погибших в огне, хотели получить ответы о числе жертв — в соцсетях ходили слухи о сотнях погибших и о 200 свежих могилах на кладбище. Эти слухи не подтвердились. Также они требовали отправить в отставку местные власти.

В тот же день в городе был Владимир Путин. Однако ни он, ни губернатор Аман Тулеев не вышли к собравшимся.

«Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма», — заявил Песков, выступая на ток-шоу «В точку» в Высшей школе экономики.

«В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании — это кощунство, это не решит проблемы, а главное — не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей», — добавил глава пресс-службы Кремля.

Он также прокомментировал заявление Тулеева, который в разговоре с президентом заявил, что те, кто был на площади, — это «оппозиционная сила», «это вообще не родственники погибших, это те, кто постоянно бузотерит».

«Неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих людей, их действительно было очень много, абсолютная концентрация боли», — сказал на это Песков.