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Песков объяснил, почему Путин не вышел к митингующим в Кемерово


Добавлено: 29 мар 2018 в 21:07, Категория: Новости на сегодня
Песков объяснил, почему Путин не вышел к митингующим в Кемерово

Президент России Владимир Путин не вышел к участникам митинга в Кемерово после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», так как посчитал, что при таком количестве людей ему будет не с кем говорить. Об этом заявил спикер главы российского государства Дмитрий Песков в ходе ток-шоу «В точку», передают РИА Новости.

«Все достаточно просто, толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание», — сказал Песков.

По его словам, в такой ситуации выход к толпе с «митинговыми заявлениями» был бы «кощунством» и «не решил бы проблем».

«Предметно говорить не с кем, когда столько людей», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин назвал причины трагедии в Кемерово.

Фото: ТАСС


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Добавлено: 29 мар 2018 в 21:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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