Песков ответил на вопрос об отставке Тулеева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов появившееся ранее в СМИ сообщения о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев покинет свой пост до конца весны, сообщает RT.

Песков заявил: «На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости. Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствующую информацию».

Напомним, в ходе поездки в Кемерово, где 25 марта при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, Владимир Путин дал уклончивый ответ на вопрос, грозит ли Тулееву отставка в связи с трагедией — глава государства напомнил, что идет следствие, и призвал не назначать виновных.

Тулеев стал объектом резкой критики после того, как сначала отказался лично приехать к сгоревшему ТЦ — тогда это объяснили рекомендацией МЧС — а затем извинился за трагедию только перед президентом, но не перед жителями. При этом собравшихся у здания кемеровской областной администрации людей, требовавших правдивой информации о пожаре, Тулеев назвал бузотерами.