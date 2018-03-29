Песков пожурил Навального за отказ объединяться с Собчак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упрекнул оппозиционера Алексея Навального за нежелание объединяться с Дмитрием Гудковым и Ксенией Собчак, чтобы обогатить «оппозиционную палитру».

Об этом он рассказал на студенческом ток-шоу «В точку» в Высшей школе экономики. Фрагмент выступления Пескова доступен на YouTube.

«Сколько раз у него была возможность объединиться с тем же Гудковым, с той же Собчак, с тем же Немцовым и так далее, обогатить палитру оппозиционную, сделать ее более состоятельной», — посетовал Песков.

По его мнению, Навальный не сделал этого из-за своего эго. Это мнение Песков обосновал словами «своего товарища», главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

«Венедиктов мне рассказывает, что он [Навальный] в плане своего эго очень уязвим, он очень болезненный такой нарцисс и эгоист», — сообщил глава кремлевской пресс-службы, отметив, что сам лично не встречался с оппозиционером.

«В политике, — продолжил пресс-секретарь, — очень сложно быть эгоистом — надо уметь идти на компромиссы, надо уметь выстраивать блоки, коалиции».

Навальный, по мнению Пескова, «не смог переступить через себя» и «выполнил ту же роль», что и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.

«А без оппозиции, без реальной оппозиции страна жить не может. Оппозиция должна быть», — резюмировал Песков.