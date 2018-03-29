Песков рассказал о процессе согласования заявления «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявление лидеров «нормандской четверки» согласовывалось по дипломатическим каналам.

Финальная версия заявления опубликовала пресс-служба Кремля в четверг, 29 марта.

Главы Украины, России, Франции и Германии выразили готовность и в дальнейшем придерживаться основных тезисов, отраженных в Минских соглашениях.

Лидеры стран с энтузиазмом встретили объявление о «пасхальном» перемирии на Донбассе и призвали обмениваться пленными более активно.

Дмитрий Песков подтвердил, что заявление согласовывалось при помощи дипломатических каналов.