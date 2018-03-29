Песков: вбросы фейков о пожаре в Кемерово шли в основном из Украины и Турции

Вбросы недостоверных данных о пожаре в Кемерово шли в основном из Украины и Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

«Чаще всего так и происходит: сплетни, распространение сарафанного радио, тем более в таких трагических ситуациях. Кстати говоря, не обошлось и без доброжелателей в кавычках — тех, кто сознательно вбрасывал такую информацию», — отметил пресс-секретарь Кремля. Читайте по теме

Володин назвал распространение фейков технологией «цветных революций»

«Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается», — сказал Песков.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, произошел 25 марта. После этого, в социальных сетях появились данные о том, что власти якобы занижают официальные цифры о погибших, число которых, по версии распространителей недостоверных новостей, приближается к нескольким сотням человек.

Яндекс.Дзенв Telegram

Условия работы сотрудников ФСИН изменятся

Украина хочет заключить с РФ новый договор о дружбе

В Тюменской области разберутся с чиновниками, устроившими банкет в день национального траура