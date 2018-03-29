Петербургское "Динамо" повело в серии 1/2 финала плей-офф ВХЛ против "Зауралья"

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Хоккеисты санкт-петербургского "Динамо" на своем льду нанесли поражение курганскому "Зауралью" в стартовой игре полуфинальной серии плей-офф ВХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). В составе "Динамо" хет-трик сделал Александр Кулагин (23-я, 34-я и 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Иван Петраков (50). У "Зауралья" отличились Артур Болтанов (21) и Николай Складниченко (47).

Вторую игру серии до четырех побед команды проведут 30 марта вновь в Санкт-Петербурге.