Пляски на костях: как блогеры «раскачивали» ситуацию в Кемерове

В минувшее воскресенье, сразу же после появления первых сообщений о том, что в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в результате пожара погибли люди, в том числе дети, в интернете появились провокаторы, распространяющие о происходящем ложные слухи.

В последующие дни лавина фейков нарастала, обрастая «доказательствами» в виде скриншотов переписок и аудиозаписей неизвестных людей. Одним из самых вирусных фейков стало сообщение, что власти скрывают от людей истинные масштабы трагедии, занижая число погибших детей.

В частности, украинский пранкер Евгений Вольнов лично звонил в морг и медучреждения Кемерова, представлялся сотрудником МЧС и сообщал людям заведомо ложную информацию о том, что погибших при пожаре в ТЦ более 300. Аудиозапись этого разговора Вольнов выложил на своей странице в социальной сети.

Популярный российский блогер Николай Соболев опубликовал видеосообщение, в котором сравнил пожар в Кемерове с аварией на Атомной электростанции в Чернобыле и напомнил, что тогда в 1986 году власти СССР «также» пытались изначально замолчать масштабы трагедии и скрыть от народа правду. Говоря об этом, Соболев не забывал добавлять фразы «по слухам» и « я не могу утверждать наверняка», но при этом проводил между этими двумя трагическим случаями прямую параллель.

Также дезинформацию о том, что погибших в «Зимней вишне» в разы больше, чем сообщают власти, активно вбрасывали блогеры Алексей Псковитин и Михаил Печерский. Они разместили в соцсетях запись голоса неизвестной женщины из мессенджера WhatsApp, которая говорила о том, что число жертв пожара достигло 355.

Другой блогер Александр Движнов разместил в соцсетях скриншоты переписки, в которой один из участников сообщает о том, что число жертв якобы перевалило за 400 и большая часть погибших – дети, которых на семи автобусах якобы привезли именно в этот ТЦ отмечать начало каникул. При этом Движнов предложил своим подписчикам поверить ему на слово в том, что эти сведения предоставлены женой заведующего московским моргом, не пояснив, какое отношение этот условный москвич мог иметь к трагедии в Кемерове.

Число надуманных жертв, в которое предлагалось поверить пользователям социальных сетей росло от одного фейка к другому. Блогер Сергей Брокш заявил, что в Кемерове погибли 500 человек, ссылаясь на абонента, представившегося Леликом, который заявил о том, что «видел», как привезли 170 тел. Блогер Дмитрий Иванов при этом сообщает о 400 погибших, не предъявляя этому никаких доказательств.

В отдельную группу можно собрать ложь о «сотнях погибших», которая подавалась под видом переговоров МЧС. Помимо украинского пранкера Вольнова, который сам представлялся сотрудником ведомства, этот прием использовал Михаил Исютин. Он выложил аудиозапись, на которой некие абоненты говорят о 150-180 жертвах пожара, отмечая, что лишь около 30 из них взрослые, а остальные – дети. При этом неизвестные телефонные собеседники обсуждают, что морги Кемерова были переполнены телами погибших уже в первые минуты пожара. Как и во всех остальных случаях, никаких доказательств обнародованной информации предъявлено не было.

Напомним: во вторник , после появления в интернете множества вбросов о большом числе жертв, в Кемерове вспыхнул стихийный митинг, на котором жители города требовали от властей «сказать правду». Из числа митингующих была сформирована инициативная группа граждан, которая по предложению мэра города Ильи Сердюка смогла лично проверить морги и даже хладокомбинат и убедиться, что число погибших при пожаре в «Зимней вишне» соответствует официально озвученной цифре – 64 человека.

Первые похороны опознанных погибших прошли в Кемерове накануне – 28 марта.