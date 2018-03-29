Пляски на костях: как блогеры «раскачивали» ситуацию в Кемерове

Показать меню
Актуально
Вышел трейлер фильма о захвате судна «Черкассы» в Крыму в 2014-м - 22:15 Вышел трейлер фильма о захвате судна «Черкассы» в Крыму в 2014-м Федор Смолов: неудовлетворен, что забил французам, потому что футбол – - 22:21 Федор Смолов: неудовлетворен, что забил французам, потому что футбол – командная игра «Извините, что моя дочь не горит заживо»: Виктория Боня ответила хейтерам - 22:35 «Извините, что моя дочь не горит заживо»: Виктория Боня ответила хейтерам Цукерберг даст показания в сенате по делу Cambridge Analytica - 22:43 Цукерберг даст показания в сенате по делу Cambridge Analytica Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге - 22:44 Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге Мэй направила соболезнования Путину в связи с пожаром в Кемерово - 22:44 Мэй направила соболезнования Путину в связи с пожаром в Кемерово Минобороны: Жертвами обстрела боевиков стали 27 мирных жителей Дамаска - 22:49 Минобороны: Жертвами обстрела боевиков стали 27 мирных жителей Дамаска Два военных учреждения США получили посылки со взрывчаткой - 23:02 Два военных учреждения США получили посылки со взрывчаткой Все, что вы хотели знать об идеальных бровях - 23:09 Все, что вы хотели знать об идеальных бровях Бельгия решила выслать одного российского дипломата - 23:16 Бельгия решила выслать одного российского дипломата 5 листов, которые убедили Европу выслать российских послов - 23:35 5 листов, которые убедили Европу выслать российских послов #Заперто - соцсети запустили акцию после трагедии в Кемерово - 23:44 #Заперто - соцсети запустили акцию после трагедии в Кемерово Футболисты сборной Бельгии разгромили команду Саудовской Аравии, Лукаку оформил - 23:51 Футболисты сборной Бельгии разгромили команду Саудовской Аравии, Лукаку оформил дубль Памела Андерсон поужинала вместе с сыном Брэндоном в Западном Голливуде - 00:14 Памела Андерсон поужинала вместе с сыном Брэндоном в Западном Голливуде В Ростове объявили сбор средств пострадавшим при пожаре в Кемерово - 00:16 В Ростове объявили сбор средств пострадавшим при пожаре в Кемерово ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР - 00:42 ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР Премьер-министр Молдавии объяснил причину высылки российских дипломатов - 00:51 Премьер-министр Молдавии объяснил причину высылки российских дипломатов
» » Пляски на костях: как блогеры «раскачивали» ситуацию в Кемерове

Пляски на костях: как блогеры «раскачивали» ситуацию в Кемерове


Добавлено: 29 мар 2018 в 21:14, Категория: Россия
Пляски на костях: как блогеры «раскачивали» ситуацию в Кемерове

В минувшее воскресенье, сразу же после появления первых сообщений о том, что в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в результате пожара погибли люди, в том числе дети, в интернете появились провокаторы, распространяющие о происходящем ложные слухи.

В последующие дни лавина фейков нарастала, обрастая «доказательствами» в виде скриншотов переписок и аудиозаписей неизвестных людей. Одним из самых вирусных фейков стало сообщение, что власти скрывают от людей истинные масштабы трагедии, занижая число погибших детей.

В частности, украинский пранкер Евгений Вольнов лично звонил в морг и медучреждения Кемерова, представлялся сотрудником МЧС и сообщал людям заведомо ложную информацию о том, что погибших при пожаре в ТЦ более 300. Аудиозапись этого разговора Вольнов выложил на своей странице в социальной сети.

Популярный российский блогер Николай Соболев опубликовал видеосообщение, в котором сравнил пожар в Кемерове с аварией на Атомной электростанции в Чернобыле и напомнил, что тогда в 1986 году власти СССР «также» пытались изначально замолчать масштабы трагедии и скрыть от народа правду. Говоря об этом, Соболев не забывал добавлять фразы «по слухам» и « я не могу утверждать наверняка», но при этом проводил между этими двумя трагическим случаями прямую параллель.

Также дезинформацию о том, что погибших в «Зимней вишне» в разы больше, чем сообщают власти, активно вбрасывали блогеры Алексей Псковитин и Михаил Печерский. Они разместили в соцсетях запись голоса неизвестной женщины из мессенджера WhatsApp, которая говорила о том, что число жертв пожара достигло 355. 

Другой блогер Александр Движнов разместил в соцсетях скриншоты переписки, в которой один из участников сообщает о том, что число жертв якобы перевалило за 400 и большая часть погибших – дети, которых на семи автобусах якобы привезли именно в этот ТЦ отмечать начало каникул. При этом Движнов предложил своим подписчикам поверить ему на слово в том, что эти сведения предоставлены женой заведующего московским моргом, не пояснив, какое отношение этот условный москвич мог иметь к трагедии в Кемерове.

Число надуманных жертв, в которое предлагалось поверить пользователям социальных сетей росло от одного фейка к другому. Блогер Сергей Брокш заявил, что в Кемерове погибли 500 человек, ссылаясь на абонента, представившегося Леликом, который заявил о том, что «видел», как привезли 170 тел. Блогер Дмитрий Иванов при этом сообщает о 400 погибших, не предъявляя этому никаких доказательств.

В отдельную группу можно собрать ложь о «сотнях погибших», которая подавалась под видом переговоров МЧС. Помимо украинского пранкера Вольнова, который сам представлялся сотрудником ведомства, этот прием использовал Михаил Исютин. Он выложил аудиозапись, на которой некие абоненты говорят о 150-180 жертвах пожара, отмечая, что лишь около 30 из них взрослые, а остальные – дети. При этом неизвестные телефонные собеседники обсуждают, что морги Кемерова были переполнены телами погибших уже в первые минуты пожара. Как и во всех остальных случаях, никаких доказательств обнародованной информации предъявлено не было.

Напомним: во вторник , после появления в интернете множества вбросов о большом числе жертв, в Кемерове вспыхнул стихийный митинг, на котором жители города требовали от властей «сказать правду». Из числа митингующих была сформирована инициативная группа граждан, которая по предложению мэра города Ильи Сердюка смогла лично проверить морги и даже хладокомбинат и убедиться, что число погибших при пожаре в «Зимней вишне» соответствует официально озвученной цифре – 64 человека. 

Первые похороны опознанных погибших прошли в Кемерове накануне – 28 марта. 


Материалы по теме:

Билборды в память о жертвах трагедии в Кемерове появились в Москве
Ксения Бородина извинилась за ложную информацию о сотнях погибших в "Зимней вишне"
СК просит заочно арестовать украинского пранкера Вольнова
Украинский пранкер назвал местью «розыгрыш» с моргами Кемерово
Добавлено: 29 мар 2018 в 21:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Шон Пенн признался, что до сих пор очень любит Мадонну

Шон Пенн признался, что до сих пор очень любит Мадонну

Голубков и Проньков победили на Всероссийских соревнованиях для паралимпийцев

Голубков и Проньков победили на Всероссийских соревнованиях для паралимпийцев

Утверждена годовая программа сотрудничества Украина-НАТО

Утверждена годовая программа сотрудничества Украина-НАТО

Надежда Савченко заявила о желании принять участие в выборах президента Украины (ВИДЕО)

Надежда Савченко заявила о желании принять участие в выборах президента Украины (ВИДЕО)

Новости России
еще новости
Пляски на костях: как блогеры «раскачивали» ситуацию в Кемерове

Пляски на костях: как блогеры «раскачивали» ситуацию в Кемерове

Песков рассказал о процессе согласования заявления «нормандской четверки»

Песков рассказал о процессе согласования заявления «нормандской четверки»

Путин наградил космонавта Анатолия Иванишина

Путин наградил космонавта Анатолия Иванишина

МЧС: Очаг возгорания в «Зимней вишне» находился между этажами

МЧС: Очаг возгорания в «Зимней вишне» находился между этажами

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Катя Жужа решила не отмечать свой день рождения в Москве

Катя Жужа решила не отмечать свой день рождения в Москве

Модель и

Модель и "приемная дочь" Аль Пачино: что мы знаем о новой девушке Леонардо ДиКаприо

Проведение в ВДНХ выставки лучших экспонатов из российских музеев запланировано на апрель

Проведение в ВДНХ выставки лучших экспонатов из российских музеев запланировано на апрель

Боевой характер Насти Балинской привел к печальным последствиям

Боевой характер Насти Балинской привел к печальным последствиям

Новости политики
еще новости
Белый дом пригласил в США новых российских дипломатов вместо высланных:

Белый дом пригласил в США новых российских дипломатов вместо высланных: "Наши двери открыты"

Меры по делу Скрипаля против России всколыхнули Ирландию: «Это абсолютно постыдная позиция»

Меры по делу Скрипаля против России всколыхнули Ирландию: «Это абсолютно постыдная позиция»

Украина своих не выдает: обвиненный во лжи пранкер останется на родине

Украина своих не выдает: обвиненный во лжи пранкер останется на родине

Сотрудничество

Сотрудничество "Богдана" с РФ: найдено оправдание

Новости экономики
еще новости
Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

США отказались «кормить» ООН

США отказались «кормить» ООН

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Новости общества
еще новости
Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал воинские части ЦВО в Самарской области

Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал воинские части ЦВО в Самарской области

Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отработают поиск подводных лодок в Баренцевом море

Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отработают поиск подводных лодок в Баренцевом море

Жириновский выступил за отмену разводов и алиментов

Жириновский выступил за отмену разводов и алиментов

Военные инженеры начали противопаводковые взрывы в Челябинской области

Военные инженеры начали противопаводковые взрывы в Челябинской области

Происшествия
еще новости
В Румынии произошла авария на АЭС

В Румынии произошла авария на АЭС

Двое мужчин из Таджикистана спасли десятки человек во время пожара в «Зимней вишне»

Двое мужчин из Таджикистана спасли десятки человек во время пожара в «Зимней вишне»

В США автомобиль протаранил толпу людей, есть жертвы

В США автомобиль протаранил толпу людей, есть жертвы

Из-за возгорания в ТРК на северо-востоке Москвы эвакуированы 270 человек

Из-за возгорания в ТРК на северо-востоке Москвы эвакуированы 270 человек

Новости Украины
еще новости
Александр Хуг приветствует введение «пасхального» перемирия в Донбассе

Александр Хуг приветствует введение «пасхального» перемирия в Донбассе

В соцсети сообщили о жуткой смерти подростка, избитого «полицией ДНР»

В соцсети сообщили о жуткой смерти подростка, избитого «полицией ДНР»

Крупный украинский город под угрозой затопления из-за прорыва плотины

Крупный украинский город под угрозой затопления из-за прорыва плотины

В ОБСЕ открыли подробности встречи Хуга с главарем ОРЛО

В ОБСЕ открыли подробности встречи Хуга с главарем ОРЛО

Мировые новости
еще новости
Украина стала на шаг ближе к вступлению в НАТО

Украина стала на шаг ближе к вступлению в НАТО

СК назвал основную версию пожара в Кемерово

СК назвал основную версию пожара в Кемерово

Семь симптомов, свидетельствующих о том, что вам срочно нужно проверить печень

Семь симптомов, свидетельствующих о том, что вам срочно нужно проверить печень

Ученые назвали самые вредные электронные сигареты

Ученые назвали самые вредные электронные сигареты




Лента новостей
В ДНР опубликовали приказ о прекращении огня (ДОКУМЕНТ) - 19:59 В ДНР опубликовали приказ о прекращении огня (ДОКУМЕНТ)В соцсети сообщили о жуткой смерти подростка, избитого «полицией ДНР» - 19:56 В соцсети сообщили о жуткой смерти подростка, избитого «полицией ДНР»Как приготовить шакшуку - 19:30 Как приготовить шакшукуЗаместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал воинские части ЦВО в - 19:28 Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал воинские части ЦВО в Самарской областиВ Госдепе США рассказали, когда прекратится давление на КНДР - 19:21 В Госдепе США рассказали, когда прекратится давление на КНДРВ Кемерово назвали причину блокировки дверей в кинотеатре ТЦ - 19:15 В Кемерово назвали причину блокировки дверей в кинотеатре ТЦМиниатюрные клещи путешествуют в желудке улиток - 19:14 Миниатюрные клещи путешествуют в желудке улитокДиректор мусорного полигона «Воловичи» уволился - 19:14 Директор мусорного полигона «Воловичи» уволилсяТулеев перечислил дневной заработок в помощь семьям погибших в «Зимней вишне» - 19:13 Тулеев перечислил дневной заработок в помощь семьям погибших в «Зимней вишне»Врачи сообщили об улучшении состояния дочери Скрипаля - 19:13 Врачи сообщили об улучшении состояния дочери СкрипаляМЧС отчиталось о работе пожарных в ТЦ «Зимняя вишня» - 19:13 МЧС отчиталось о работе пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»ИНВЕСТИЦИИ В ПЛАТФОРМУ TOKENGO - 19:07 ИНВЕСТИЦИИ В ПЛАТФОРМУ TOKENGOМеры по делу Скрипаля против России всколыхнули Ирландию: «Это абсолютно постыдная позиция» - 19:03 Меры по делу Скрипаля против России всколыхнули Ирландию: «Это абсолютно постыдная позиция»В МИД России посоветовали Джонсону внимательнее читать Достоевского - 18:58 В МИД России посоветовали Джонсону внимательнее читать Достоевского
Последние новости
«Казнь народов будет на день Петра и Павла», – в Сети появилось пророчество монахини, предсказавшей - 21:50 «Казнь народов будет на день Петра и Павла», – в Сети появилось пророчество монахини, предсказавшей Чернобыльскую катастрофу Александр Хуг приветствует введение «пасхального» перемирия в Донбассе - 21:21 Александр Хуг приветствует введение «пасхального» перемирия в Донбассе Пляски на костях: как блогеры «раскачивали» ситуацию в Кемерове - 21:14 Пляски на костях: как блогеры «раскачивали» ситуацию в Кемерове Песков объяснил, почему Путин не вышел к митингующим в Кемерово - 21:07 Песков объяснил, почему Путин не вышел к митингующим в Кемерово После острых споров депутатов Рига выделила 50 000 евро пострадавшим в Кемерово, — подробности - 20:56 После острых споров депутатов Рига выделила 50 000 евро пострадавшим в Кемерово, — подробности Володин заподозрил спецслужбы США во вбросе данных о сотнях погибших в Кемерово - 20:52 Володин заподозрил спецслужбы США во вбросе данных о сотнях погибших в Кемерово Песков пожурил Навального за отказ объединяться с Собчак - 20:52 Песков пожурил Навального за отказ объединяться с Собчак Песков объяснил отказ Путина выходить на митинг в Кемерово - 20:51 Песков объяснил отказ Путина выходить на митинг в Кемерово Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Абхазии - 20:51 Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Абхазии Минтруд предложил увеличить пособие по безработице с 2019 года - 20:51 Минтруд предложил увеличить пособие по безработице с 2019 года Россия вышлет 60 дипломатов США и закроет консульство в Петербурге - 20:50 Россия вышлет 60 дипломатов США и закроет консульство в Петербурге Белый дом пригласил в США новых российских дипломатов вместо высланных: "Наши двери открыты" - 20:41 Белый дом пригласил в США новых российских дипломатов вместо высланных: Украина стала на шаг ближе к вступлению в НАТО - 20:37 Украина стала на шаг ближе к вступлению в НАТО
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"