Показ FashionTime Designers: видео о том, как это было

Видео: Дмитрий Чебесов

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia по традиции прошел показ, организованный FashionTime.ru — FashionTime Designers. В этом сезоне свои коллекции показали Dunaeva&Pospelova, Milke, a также Fashion.Love.Story. Дмитрий Чебесов в своем видео продемонстрировал не только, как модели ходят по подиуму, но и сколько работы за этим кроется. Посмотрите, как проходил показ FashionTime Designers от подготовки до яркого финала.

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