Польский политолог назвал пути улучшения отношений с Украиной

Отношения между Киевом и Варшавой можно улучшить разблокировкой Украиной вопроса о проведении эксгумаций в местах захоронения польских жертв конфликтов и решением проблемы чествования их памяти в обеих странах.Об этом заявил польский эксперт, советник главы МИД Польши Пшемыслав Журавский вел Граевский в интервью "Укринформу".Политогог считает, что память погибших следует разделить на два аспекта: попечительство местами захоронений польских и украинских жертв и выхаживание памятных мест, где нет захоронений.Места, где есть захоронения, должны достойно чествовать в обеих странах, ведь это соответствует христианским традициям наших народов. В то же время памятники, где нет захоронений, а почитаются какие-то военные формирования, должны подлежать действию законов каждой из стран,– заявил польский эксперт.