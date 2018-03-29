После острых споров депутатов Рига выделила 50 000 евро пострадавшим в Кемерово, — подробности

Сегодня Комитет городской думы г. Рига по финансам и административным делам после острых споров поддержал выплату помощи в размере 50 тысяч евро семьям пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Мэр крупнейшего прибалтийского города Нил Ушаков сообщил, что деньги будут переданы при посредничестве латвийского отделения Красного креста — точно так же, как в 2014 году были выделены средства пострадавшим в конфликте на Донбассе.

Мнения членов комитета Рижской думы по поводу этой инициативы разделились, пишет местная пресса.

Оппозиционные депутаты, в целом, отнеслись к предложению скептически. Так, Янис Борданс («Новая консервативная партия») отметил, что в настоящее время отношение рижан к этой инициативе неизвестно, и в такой ситуации было бы правильнее жертвовать личные средства.

Борданс добавил, что сам он так и поступит. Пожертвовать личные средства решил также и депутат Сандрис Риекстиньш.

Вилнис Кирсис («Единство») поддержал инициативу, но заявил, что не понимает логики, по которой выбираются те, кто достоин помощи.

«Каждая трагедия — печальное событие. Но когда силы, которые поддерживает Кремль, бомбят больницы в Сирии или когда происходят теракты в Лондоне, мы почему-то закрываем глаза. Меня не оставляет ощущение, что это пожертвование основано не на искренних мотивах, и что к таким событиям подходят довольно избирательно», — цитирует его слова издание Delfi.

Эйжения Алдермане («Честь служить Риге»), в свою очередь сказала, что у решения есть психологическая сторона.

По её словам, часть жителей Риги, особенно в Золитуде, чувствуют связь с трагедией в Кемерово. Нил Ушаков поблагодарил депутатов Новой консервативной партии за готовность пожертвовать личные деньги и добавил, что после сегодняшних споров вряд ли сможет когда-нибудь пожать руку Кирсису.

После этого первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что поступок мэра Риги достоин уважения.

«Такой шаг говорит о том, что человеческие чувства остались во многих людях. Это делает честь политику, который проявил чувство сострадания семьям тех, кто погиб в этой страшной катастрофе.

Этот поступок достоин уважения, особенно на фоне той безответственной и русофобской политики, которую проводят другие страны. Мэр Риги проявил себя самостоятельным политиком», — подчеркнул российский парламентарий.

Как ранее сообщала РВ, в результате пожара в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово погибли 64 человека. Большая часть из них — дети.