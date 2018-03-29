Проект 4teller: загляни в будущее

Прогнозирование является одним из самых важных видов человеческой деятельности. Трудно найти человека, который не хотел бы заглянуть в будущее, узнать, как будут жить люди через несколько лет. С одной стороны, это просто любопытно, а с другой стороны, хороший прогноз позволяет подготовиться к грядущим переменам и, возможно, даже что-то выиграть. Например, качественные прогнозы на финансовом рынке позволяют его участникам получать большие прибыли.

Недавно появился инновационный портал, который полностью посвящен прогнозам. Зайдите на сайт http://4teller.com/, и вы окунётесь в совершенно новый мир. Это мир будущего. Вы узнаете, как будут жить люди через несколько лет или десятилетий, какие между ними будут взаимоотношения, какими орудиями труда они будут пользоваться и еще очень много интересного. Все эти факты основаны на прогнозировании.

Работа портала построена очень интересным образом. Каждый посетитель может внести свой вклад в предсказание будущего, это своего рода самообучаемая интеллектуальная система. А происходит все так: портал предлагает какой-либо прогноз, основанный на новостях, выпущенных СМИ или прогнозах экспертов в разных областях, а посетители голосуют, выражая либо свою солидарность, либо несогласие с прогнозом.

В итоге получилась система, с одной стороны, развлекательного характера, а с другой стороны, несущая огромную пользу обществу. Посетители получают удовольствие, участвуя в этом важном процессе предсказания будущего, а в качестве бонуса располагают прогнозами, которые могут кардинально повлиять на их жизнь и принести много пользы. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен, и если имеется высокая вероятность каких-либо событий в будущем, люди смогут тщательно к ним подготовиться.