Прокуратура проверит действия пожарных и полиции при пожаре в Кемерово

Прокуратура Кемерово приняла к рассмотрению жалобы местных жителей на непрофессиональные действия пожарных и полицейских при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», который начался 25 марта и унес жизни 64 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

В ведомстве уточнили, что поступили три жалобы от граждан: «По их мнению, из-за бездействия пожарных и полицейских погибли люди, не было необходимого оборудования и навыков. Обращения приняты, будет проведена проверка».

Между тем в Кемеровской области начались выплаты компенсаций родственникам погибших и пострадавшим при пожаре, сообщает ТАСС. Компенсации получил 21 человек, общая сумма выплат из регионального бюджета на данный момент составляет 82,5 млн рублей.