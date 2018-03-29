Проведение в ВДНХ выставки лучших экспонатов из российских музеев запланировано на апрель

На будущий месяц в павильонах ВДНХ запланирован старт выставки лучших экспонатов из более чем двух десятков московских и региональных музеев. Это мероприятие пройдет в рамках программы межмузейного обмена «Резидент». Об этом пишет ТАСС.Н.Сергунина (замградоначальника Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений) рассказала о том, что условно в программе «Резидент» будет представлено два главных направления: «Москва» и «Россия». Открытие апрельского цикла показов произойдет за счет экспонирования коллекций Государственного музея В. В. Маяковского и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Первый презентует свыше сотни экспонатов из своего фонда на выставке «Сотый апрель», а второй представит коллекцию на тему советского индустриального строительства.Добавим, что оба показа состоятся в период с 27 апреля по 9 сентября включительно. Не исключено, что в будущих сезонах в показах будут принимать участие и музеи из стран бывшего СССР.