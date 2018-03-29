«Путин-царь»: житель Кемерово, потерявший на пожаре семью, не имеет претензий к власти

Житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 5 членов семьи, неожиданно передумал критиковать власти РФ.

Так, он выступил с хвалебной одой в адрес российского президента. Напомним, при пожаре в кемеровском торговом центре Востриков потерял троих детей 2, 5 и 7 лет, жену и сестру. Затем, на митинге в Кемерово безутешный мужчина жестко раскритиковал Путина за коррупцию, но неожиданно «одумался».

Так, Востриков дал пресс-конференцию, в ходе которой назвал Путина «царем», заверив, что ни он, ни губернатор Кемеровской области Тулеев не виноваты в случившейся трагедии. Кроме того, он призвал россиян перестать устраивать массовые митинги из-за пожара, пугая Майданом.

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