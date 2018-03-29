Президент РФ Владимир Путин наградил космонавта Анатолия Иванишина и нескольких работников ракетно-космической отрасли и атомной промышленности.

Информация об этом опубликована на сайте правовой информации. Отмечается, что награда «За заслуги перед Отечеством» IV степени Иванишину присуждена за мужество и профессионализм во время долго космического полета на МКС.

Вместе с ним медалей «За заслуги в освоении космоса» удостоились глава отдела Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Гагарина Алексей Гусельников и замглавы управления Андрей Кондрат. Еще 49 сотрудников организации награждены разного рода медалями.