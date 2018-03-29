Роман Капаклы не смог познакомить Марину Африкантову со своей мамой

Я потерял паспорт, и мне в срочном порядке нужно было ехать в Питер, чтобы восстановить его. Я уговаривал Ольгу Бузову, чтобы Маринка поехала со мной, но срок на поездку у меня был ограничен, поэтому Марину со мной не отпустили, не смотря на то, что я ей обещал, что следующая моя поездка в Санкт-Петербург будет знакомство с мамой! Приехав в Питер, мама сразу задала мне вопрос, почему я один, где Марина?! Мама была уверена, что я приеду с ней, так что говорить о том, что я не желаю их знакомить не стоит. Естественно мы уже оба созрели к этому шагу, чтобы моя девушка познакомилась с моей мамой. Ольга Бузова дала свое согласие, что когда я поеду забирать готовый документ, Маришка будет рядом и встреча наконец-то состоится.