Россия вышлет 60 дипломатов США и закроет консульство в Петербурге

В качестве ответных мер на высылку Соединенными Штатами 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле Россия высылает 60 сотрудников американской дипмиссии и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Буквально в эти минуты посол Соединенных Штатов [Джон] Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США», — цитирует министра «Интерфакс».

Вскоре на сайте МИДа появилось официальное сообщение о встрече Рябкова и Хантсмана.

«Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом», — говорится в сообщении.

Дипломаты должны покинуть территорию России до 5 апреля.

Здание генконсульства в Петербурге американские представители должны полностью освободить не позднее 31 марта.

«От Дж. Хантсмана также были потребованы разъяснения его публичных высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США», — говорится в сообщении.

Рябков предупредил его, что арест российской собственности «приведет к дальнейшей серьезной деградации» в отношениях двух стран.

США и большинство стран ЕС выслали российских дипломатов вслед за Великобританией. Поводом послужило отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В покушении на них британские власти обвиняют Россию. В ЕС, США, Канаде, Австралии с ними солидарны. Россия заявляет о непричастности к преступлению.