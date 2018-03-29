Российский форвард "Вашингтона" Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан второй звездой по итогам матчей в регулярном чемпионате НХЛ, прошедших в среду, сообщается на официальном сайте лиги.

В среду "Вашингтон" в овертайме победил "Рейнджерс" в домашнем матче "регулярки". Кузнецов сначала отдал результативную передачу Ларсу Эллеру, гол которого на 59-й минуте перевел игру в овертайм, а на 61-й отличился сам и принес своей команде победу.

Первой звездой дня стал канадский защитник "Аризоны" Кевин Коннотон, который оформил дубль в гостевом матче с "Вегасом" (3:2).

Тройку звезд замкнул канадский нападающий "Торонто" Митч Марнер, сделавший результативный пас и забросивший шайбу во встрече с "Флоридой" (4:3).