Российский космонавт отправится к МКС на корабле SpaceX

В экипаж пилотируемого корабля Dragon американской компании SpaceX планируется включить российского космонавта. Корабль доставит людей на МКС. Об этом говорится в опубликованном на докладе НАСА, сообщает РИА Новости.

Сейчас людней на МКС доставляют только российские корабли «Союз».

Пилотируемый корабль Dragon, согласно отчету, планируется запустить в ноябре 2019 года. К МКС полетят четыре специалиста — три места в корабле займут члены американского сегмента станции, одно — российского.

Помимо американцев могут полететь представители ЕС, Канады и Японии.

«Полеты космонавтов Роскосмоса, также как и пилотируемые полеты вообще, на космическом корабле Dragon могут начаться только по завершении летных испытаний и сертификации NASA», — прокомментировали ТАСС эту новость в Роскосмосе.