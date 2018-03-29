Рози Хантингтон-Уайтли в арабском Harper’s Bazaar дает советы моделям

Арабский Harper’s Bazaar сделал британскую супермодель и актрису Рози Хантингтон-Уайтли героиней своего свежего номера и создал для нее шикарную фотосессию. В интервью для журнала Рози дала советы молодым моделям, рассказала о воспитании сына и о многом другом.



В июне прошлого года 30-летняя родила сына Джека. Некоторое время она сосредоточила внимание на малыше, а сейчас старается вернутся к работе, появляясь на светских мероприятиях.

Модель призналась, что вдохновение для воспитания сына подчерпнула из книги Чимаманды Нгози Адичи под названием «Мы все должны быть феминистами». Она считает, что ее ребенок должен воспитываться также, как и она — в равноправии. «Я видела выступление автора, показавшееся мне очень вдохновляющим. Речь идет о воспитании девочек и мальчиков с одинаковыми ценностями, об общении и уважении. Так воспитывали меня и всех людей, которых я особенно люблю. Эти ценности я культивирую. В жизни нельзя носить только одну шляпу. Во всяком случае, для меня так. Мне повезло добиться успеха в работе и до сих пор продолжать получать от нее удовольствие.» — говорит Хантингтон.

Сама модель в детстве ощущала свободу, которую теперь имеют не все дети. «Я очень рада, что росла без соцсетей. В подростковые годы была необузданной и занималась своими делами, не задумываясь о соцсетях и папарацци. Было время свободы. Сейчас все фотографируются, и мне смешно видеть десятилетнюю девочку, умеющую позировать.»



А юным моделям Рози дает совет показывать характер. «Не идите на компромиссы! Это ваша карьера! К сожалению, когда женщины проявляют характер, их считают трудными. Когда у них есть собственное мнение, их называют сложными в работе. А когда они сильны и проявляют твердость, получают ярлык стервы. Все это разочаровывает. Я знаю, что мужчины не понимают этого. Если они демонстрируют жесткость, то их считают хорошими бизнесменами. Есть ощущение, что ты не можешь быть женственной и жесткой одновременно. Наверное, это и есть сексизм.»

Напомним, что свою беременность звезда подтвердила через социальные сети. На своей странице в Instagram возлюбленная Джейсона Стэтхэма опубликовала фото, на котором она позирует на песке с округлившимся животиком. В сопровождающем комментарии Роузи написала: «Мы рады сообщить, что мы с Джейсоном ждем пополнение! С любовью, Рози!»

Актер и манекенщица встречаются уже более семи лет. О своей помолвке они объявили год назад, но со свадьбой пока не торопятся. Многие полагают, что влюбленные узаконят свои отношения уже после рождения ребенка.