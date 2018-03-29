Семь симптомов, свидетельствующих о том, что вам срочно нужно проверить печень

Печень – жизненно важный орган с множеством функций, среди которых детоксикация, переваривание жиров, регулирование уровня холестерина, сохранение витаминов и множество других.Алкоголь, жир, сахар и наркотики могут крайне негативно повлиять на работу печени. Но к счастью, при небольших повреждениях, этот орган может восстанавливаться самостоятельно. А вот серьезные нарушения, как правило, необратимы.Как понять, не больна ли ваша печень? Какие симптомы укажут на это?ГеморройЕсли печень больна, то от этого повышается кровяное давление. Это может привести к расширению вен в желудке и пищеводе, а также вызвать геморрой. Вены расширяются для того, чтобы перенаправить давление от портальной вены, которая является основной веной, ведущей к печени. Из-за этого может возникнуть опасное кровотечение. Внутреннее кровотечение можно распознать по темному, так называемому смолистому, стулу.Вздутый животНа более поздней стадии цирроза печени в брюшной полости может скапливаться большее количество жидкости, что приведет к вздутию живота. Подобный симптом – асцит – является типичным, но не для ранних сроков болезни. При вздутии живота нужно в первую очередь исключить наличие пищевой аллергии.ЗудПечень образует желчь для того, чтобы расщепить жир. При обратном потоке желчь может стать причинно зуда, так как избыточное количество желчной кислоты может отложиться в коже и впоследствии вызвать зуд. Если внезапно начинает чесаться все тело, стоит обратиться к врачу.УсталостьУсталость и апатичность могут возникать и при обычном переутомлении. Но если эти состояния длятся несколько недель или даже сопровождаются симптомами, подобными симптомам гриппа, это может говорить о том, что имеются проблемы с печенью.Одна из задач печени – перерабатывать глюкозу в гликоген, который служит для организма источником энергии. Если печень перегружена, то она не может вырабатывать гликоген, следовательно, человек чувствует себя усталым.Старайтесь ночью спать минимум по восемь часов для того, чтобы печень могла регенерироваться.Боль в верхней части животаСама печень не может болеть, но о нарушениях в ее работе могут свидетельствовать боли, отдающие в другие органы. Так, если человек ощущает давление или пульсирующую боль над печенью – это повод обратится к доктору.Если накануне вы много выпили или съели, то вам следует позволить печени отдохнуть. Для этого пейте больше воды и ешьте артишоки, которые улучшают выработку желчи.Увеличение весаЕсли весы показывают на несколько килограмм больше, это значит, что вы, скорее всего, нагрузили печень, съев много сладкого и/или жирного. Она не смогла переработать все токсины и они отложились в жировых клетках.Необходимо следить за количеством потребляемого сахара и жиров. Ешьте клетчатку.Желтые белки глазОдин из наиболее заметных симптомов, указывающих на проблемы с печенью – это пожелтение кожных покровов и/или белков глав. Это указывает на желтуху, которая возникает, когда наша печень больше не может выводить билирубин из мертвых кровяных клеток.