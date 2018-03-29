Сгоревшее здание кемеровского ТЦ снесут

Тема: Пожар в торговом центре в Кемерове

Здание сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня» признано аварийным и пойдет под снос. Об этом сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, передаёт РИА «Новости». Читайте по теме

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«Экспертиза здания проведена. Здание признано аварийным и под снос. Его надо оградить, принять под охрану. Решение на КЧС (Комиссии по чрезвычайным ситуациям) по его сносу принято. Теперь надо отработать технологии сноса и нужно время на то, чтобы следователи закончили работу», — сообщил Меняйло, указав, что здание еще не передано в ведение властей Кемерово.

Полпред сказал, что Следственный комитет в среду и четверг активно работал по осмотру места происшествия.

«Думаю, что они в кратчайший срок закончат. С нашей стороны главное — доведение до родственников информации о ходе следствия в режиме онлайн, чтобы люди знали и не было попытки использовать их горе», — отметил Меняйло.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 42 ребенок.

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