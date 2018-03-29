Шляхтин: контракт Вдовина с "Ладой" завершен, Аболс вряд ли нужен команде в ВХЛ

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости, Сергей Смышляев. В контракте генерального директора тольяттинской "Лады" Владимира Вдовина есть пункт о расторжении соглашения, если команда не попадает в плей-офф КХЛ, но окончательное кадровое решение будет приниматься руководством региона, заявил РИА Новости министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

"У Вдовина в контракте было прописано, если команда не выходит в плей-офф, то контракт с ним будет расторгнут. Мы еще не обсуждали ни с кем эти темы, решение будет губернатор утверждать еще. Но по факту контракт закончился, и в нем была такая история", - заявил Шляхтин по телефону.

Также Шляхтин рассказал о ситуации с главным тренером Артисом Аболсом. "По Аболсу, насколько я помню, "1+1" контракт был, но вы прекрасно понимаете, что тренер Аболс в ВХЛ не нужен", - подчеркнул собеседник агентства.

Совет директоров КХЛ исключил "Ладу" и ханты-мансийскую "Югру" из числа участников лиги следующего сезона. "Лада" завершила регулярный сезон-2018/19 на предпоследнем месте в Восточной конференции КХЛ.