СК назвал основную версию пожара в Кемерово

В следственном комитете России заявили, что вероятной версией является неисправность системы пожаротушения.Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает "УНИАН"."Самая главная задача, которую мы практически выполнили, - это завершение осмотра места происшествия, где имел место очаг пожара", - сказал Бастрыкин.По его словам, выдвигаются две основные версии - неисправность системы противопожарной безопасности.Вторую версию выдвигают лица, привлекаемые к уголовной ответственности. Они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня.